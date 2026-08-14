Le anticipazioni di Un posto a sole delle puntate che andranno in onda dal 24 al 28 agosto svelano che le condizioni di salute di Luca metteranno in difficoltà Giulia che dovrà fronteggiare il nuovo scenario che non si prospetterà roseo.

Luca: le sue condizioni sono peggiorate

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 24 a venerdì 28 agosto su Raitre prendono il via dal rientro dalle vacanze degli abitanti di Palazzo Palladini. Dopo due settimane di stop per via della pausa estiva, gli eventi lasciati in sospeso riprenderanno riallacciandosi a quanto accaduto ai personaggi durante le ferie.

In particolare a destare attenzione sarà la storyline relativa allo stato di salute di Luca. Il dottore aveva mostrato segni di grave peggioramento, per cui le sue preventivate vacanze in Sicilia con Giulia per incontrare Angela, Franco e Bianca potrebbero non essere andare come previsto.

A tal proposito, Giulia già seriamente provata dagli ultimi avvenimenti dovrà fare i conti con una nuova realtà. Sebbene l'assistente social sarà pronta a sostenere ancora una volta il suo compagno, la situazione si prospetterà difficile: Giulia presto dovrà prendere delle decisioni difficili.

Il rientro dalla vacanze a Palazzo Palladini

Renato in attesa del ritorno di da Madrid con Ornella sarà fiducioso di poter rivedere il suo amico, ma qualcosa potrebbe rovinare le sue aspettative.

Anche le gemelle rientreranno dalle vacanze: tra Manuela e Micaela la tensione sarà alle stelle. Le due Cirillo vorranno prendere le distanze l'una dall'altra stravolgendo il loro look non senza lotte intestine.

Marina soffrirà per la distanza creatasi con il marito e temerà che il suo accordo con Stefano Mori possa venire a galla peggiorando la situazione. Infine, al rientro da Gaeta verrà il momento del chiarimento per Clara, Rosa, Damiano e Eduardo con quest'ultimo che potrebbe fare un colpo di testa riprendendo la vita che sembrava essersi lasciato alle spalle.

Il finale di stagione

Nel finale di stagione, Clara ha scoperto del tradimento di Eduardo e anche dell'amica Rosa, visto che quest'ultima sapeva tutto ma ha deciso di tacerle la verità.

Le condizioni di salute di Luca si sono improvvisamente aggravate, mettendo Giulia in uno stato di pressante frustrazione. Infine, Gianluca ha scoperto che il padre ha una relazione con Anna restando amareggiato dalla notizia.