Nuovo colpo di scena in arrivo a Terra Amara: durante la terza stagione della soap, Yilmaz mal sopporterà la presenza di sua moglie, soprattutto dopo aver scoperto che ha provato ad uccidere la sua amata Zuleyha. Come rivelano le anticipazioni della serie provenienti dalla Turchia, dopo aver scoperto che Adnan è suo figlio, Akkaya proverà a far confessare alla moglie il tentato omicidio ma la dottoressa si difenderà provando ancora una volta a far passare Altun da pazza. Yilmaz dovrà quindi momentaneamente desistere dal suo obiettivo.

Zuleyha confessa a Yilmaz la verità su Adnan

Proseguono le anticipazioni di Terra amara, concentrandosi sulla figura di Yilmaz, il quale cercherà di mettere alle strette Mujgan. Seguendo la storyline dell'amatissima soap turca, la dinamica relativa alla terza stagione prenderà il via nel momento in cui Behice farà credere con l'inganno alla nipote che Zuleyha ha intenzione di confessare a Yilmaz che Adnan è suo figlio e non di Demir. Disperata e fuori controllo, la dottoressa proverà a far impiccare Altun minacciandola con una pistola. Tra le due donne si verrà a creare uno scontro fisico nel quale Zuleyha avrà la peggio visto che verrà colpita da una pallottola in pieno petto.

Zuleyha, contrariamente a ciò che Mujgan penserà, si riprenderà in seguito ad un'operazione molto delicata e quando la dottoressa cercherà di farla passare per 'pazza', lei risponderà che presto arriverà la sua vendetta.

E infatti così sarà visto che Altun deciderà di dire finalmente a Yilmaz la verità sulla paternità del suo primogenito. Akkaya andrà su tutte le furie e sarà anche peggio quando scoprirà che Mujgan ha provato anche ad uccidere la sua amata Zuleyha.

Yilmaz a muso duro contro Mujgan

Inizialmente, Yilmaz deciderà di mantenere il silenzio su tutta la questione per il bene del piccolo Adnan, anche se il dolore e la rabbia prenderanno in qualche circostanza il sopravvento.

Successivamente, visto che sarà sua intenzione fuggire finalmente con Zuleyha e il figlio, deciderà di mettere alla prova la moglie. In presenza di Fekeli e della zia Behice, Yilmaz accuserà la moglie di aver provato ad eliminare Altun, ma lei respingerà le accuse affermando che Zuleyha ha dato già segni di pazzia in passato quando ha provato a darsi fuoco nella piazza del paese.

Costretto da Fekeli a chiedere addirittura scusa a Mujgan per l'attacco, Yilmaz dovrà tornare sui suoi passi e continuare a fingere di non sapere tutta la verità. Akkaya si arrenderà o tenterà nuovamente di far uscire Mujgan allo scoperto? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.