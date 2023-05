Cambiamenti in arrivo nel cast di Amici 23. Gli ultimi retroscena sulla trasmissione di Maria De Filippi, rivelano che le novità più importanti potrebbero essere legate al parterre dei professori della prossima edizione, in programma da settembre in poi nella fascia pomeridiana di Canale 5.

Tra i nomi a rischio uscita, al momento, figura anche quello di Lorella Cuccarini che da ben tre anni veste i panni di insegnante nella scuola più famosa d'Italia.

Lorella Cuccarini in bilico nel cast di Amici 23

Nel dettaglio, l'appuntamento con Amici 23 è in programma per tutta la durata della stagione 2023/2024 nella fascia del pomeriggio di Canale 5 e successivamente anche in prime time su Canale 5.

Maria De Filippi sarà al timone dello show e, intanto, emergono le prime indiscrezioni su quelli che potrebbero essere i cambiamenti della prossima edizione.

Il parterre dei professori della scuola potrebbe essere rivoluzionato e, tra i nomi in bilico, figura anche quello della prof Lorella Cuccarini.

Stando alle ultime indiscrezioni, l'insegnante di canto che quest'anno ha spopolato grazie alla giovane Angelina Mango, sarebbe in pole position per tornare nuovamente in Rai.

Retroscena cast Amici 23: Lorella Cuccarini verso il ritorno in Rai

A quanto pare, infatti, i vertici della tv di Stato sarebbero pronti a puntare nuovamente sul nome di Lorella Cuccarini per affidarle uno show in prima serata.

La showgirl, quindi, nel corso della prossima stagione televisiva potrebbe dedicarsi "anima e corpo" a questo nuovo progetto televisivo e lasciare così la scuola di Amici 23 e il suo ruolo da insegnante di canto.

In bilico anche la presenza di Arisa che, a quanto pare, vorrebbe lasciare il programma per dedicarsi alla musica.

E poi ancora, gli ultimi retroscena sul cast di Amici 23 rivelano che per la prossima edizione del talent show, potrebbe esserci spazio anche per l'uscita di scena di Raimondo Todaro.

Giuseppe Giofrè potrebbe essere promosso come prof ad Amici 23

Il celebre prof di danza, quest'anno protagonista di diversi momenti di scontro in studio con Maria De Filippi e anche altri insegnanti della scuola, sarebbe candidato all'uscita di scena dal cast dello show Mediaset.

Al suo posto, a partire dal prossimo settembre 2023, potrebbe esserci spazio per una promozione che sarebbe graditissima al pubblico.

Si vocifera, infatti, che Maria De Filippi potrebbe dar fiducia a Giuseppe Giofrè, il ballerino professionista che quest'anno è stato uno dei giurati dello show.

Nella prossima edizione del talent show, il giovane ballerino potrebbe diventare uno dei nuovi insegnanti dello show al fianco di Alessandra Celentano e Emanuel Lo.