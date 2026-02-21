Cosa sta succedendo ai ballerini della squadra capitanata da Emanuel Lo? I fan di Amici se lo stanno chiedendo da diversi giorni, in particolare da quando si è saputo che Kiara non ha partecipato all'ultima registrazione per un problema fisico. L'allieva, dunque, va ad aggiungersi al compagno di team Alessio che è fermo da più di due settimane per un infortunio mai svelato nel daytime.

Gli acciacchi ad un passo dal serale

Alla puntata di Amici che andrà in onda il 22 febbraio non parteciperanno entrambi gli allievi di Emanuel Lo: Kiara e Alessio, infatti, non erano in studio quando è stato registrato il 20° speciale di questa edizione e il motivo di queste assenze è da ricercare nelle condizioni fisiche dei ragazzi.

Il ballerino di hip-hop è fermo da più di due settimane per un problema che la produzione non ha mai svelato, invece la compagna di squadra è stata intravista in un daytime con il ghiaccio su un piede.

Stando alle ultime indiscrezioni, dunque, gli unici alunni di Emanuel sarebbero infortunati e potrebbero non prendere parte alla corsa per la conquista delle maglie oro.

La preoccupazione dei fan di Amici

Ad oggi, 21 febbraio, entrambi i componenti del team capitanato da Emanuel Lo rischiano di non accedere al serale per problemi fisici e tra i fan c'è preoccupazione perché manca pochissimo all'inizio della fase più importante e spettacolare del talent.

"Hanno macellato anche Kiara, ma come è possibile?", "Stanno boicottando Emanuel, è palese", "Vogliono far fuori tutti i suoi allievi", "Quindi abbiamo due tra gli alunni più bravi infortunati, benissimo no?" "Quello che succede nel programma rimane sempre un mistero, ma perché non spiegano le cose?", "Questa squadra è maledetta", "Quindi Emanuel rischia di andare al serale senza ballerini?", si legge su X in questi giorni.

Le anticipazioni del 22 febbraio

Domenica 22 febbraio il pubblico assisterà a due nuovi esami, ma solamente quello di Angie avrà esito positivo: l'allieva di Lorella Cuccarini, infatti, riceverà tre "sì" e passerà al serale.

Il ballerino Simone, invece, verrà bocciato due volte da Emanuel Lo e, per il momento, dovrà rinunciare alla maglia oro.