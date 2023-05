Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso della stagione tv 2023/2024. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per una variazione di messa in onda per L'Eredità, il game show in onda tutti i giorni nella fascia del preserale.

Possono tirare un sospiro di sollievo, invece, i fan de Il Paradiso delle Signore: nonostante il cambio vertici in Rai, l'appuntamento con la soap non è a rischio cancellazione dalla programmazione.

L'Eredità slitta e via Insinna: cambio programmazione Rai 2023/24

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai 2023/24 riguarderà l'appuntamento in daytime con L'Eredità.

Il quiz, dalla prossima stagione tv, non tornerà in onda da settembre in poi nella fascia del pomeriggio, bensì slitterà direttamente al 2024.

La Rai ha scelto di far proseguire, per tutta la stagione autunnale, l'appuntamento con Reazione a catena: il quiz condotto da Marco Liorni, quest'anno toccherà la durata record dei sei mesi in daytime.

Solo a gennaio 2024 ripartirà L'Eredità e quest'anno non ci sarà Flavio Insinna al timone del quiz: al suo posto arriverà Pino Insegno.

Il Paradiso delle signore 8 non rischia nella programmazione Rai 2023/24

Il cambio vertici in Rai non metterà a rischio la messa in onda de Il Paradiso delle signore 8 nella prossima stagione televisiva. L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina è confermato nella fascia del pomeriggio, come sempre dalle ore 16 alle 17 circa.

Le nuove puntate andranno in onda da settembre in poi e, le prime anticipazioni, rivelano che accanto ai volti storici della soap, ci sarà spazio anche per delle new entry che non passeranno inosservate.

Inoltre, il cambio programmazione Rai della prossima stagione tv 2023/2024 riguarderà anche la fascia della domenica pomeriggio della terza rete, dopo l'uscita di scena di Lucia Annunziata.

Lucia Annunziata se ne va: cambio programmazione Rai 3 per il 2023/2024

La giornalista ha rassegnato le sue dimissioni e ha scelto di abbandonare definitivamente la tv di Stato, non trovandosi d'accordo con le scelte dell'attuale governo Meloni. Di conseguenza, la trasmissione In mezz'ora potrebbe avere un nuovo conduttore, o in alternativa rischia di essere cancellata dalla programmazione Rai della prossima stagione televisiva: a partire da settembre, al suo posto, potrebbe esserci spazio per un nuovo spazio di approfondimento politico, affidato ad altri giornalisti.

Tra i nomi che potrebbero essere in lizza - secondo alcune indiscrezioni non ancora confermate - spiccano quelli di Luisella Costamagna (ex conduttrice di Agorà e vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle) e quello di Serena Bortone, che lascerebbe la conduzione di Oggi è un altro giorno.