Far Away potrebbe essere una delle soap destinate a subire i maggiori cambiamenti con il ritorno del palinsesto autunnale di Canale 5. A settembre, infatti, Mediaset potrebbe rivedere profondamente il daytime feriale per fare spazio ai programmi storici della rete e ai nuovi appuntamenti della stagione 2026/2027.

Tra le ipotesi che stanno prendendo quota c'è quella di un ridimensionamento della presenza quotidiana di Far Away, la soap turca che nelle ultime settimane ha conquistato una posizione importante nel pomeriggio di Canale 5.

Far Away a rischio nel daytime feriale

Il ritorno di Uomini e Donne e Amici potrebbe modificare sensibilmente la struttura del pomeriggio di Canale 5. La ripresa dei programmi condotti da Maria De Filippi comporterebbe, inevitabilmente, una riduzione degli spazi attualmente occupati dalle soap e dalle serie turche.

In questo scenario, Far Away potrebbe essere cancellata dal daytime dal lunedì al venerdì, almeno nella sua attuale collocazione. Si tratta, al momento, di un'ipotesi legata ai possibili cambiamenti del palinsesto e non di una cancellazione definitiva della soap.

La situazione va letta anche alla luce degli ascolti registrati dalla produzione. Nei dati Auditel diffusi da Mediaset, Far Away ha ottenuto risultati competitivi durante il periodo estivo: il 17 giugno, per esempio, ha totalizzato 2.089.000 spettatori e il 26% di share sul target commerciale, mentre il 25 giugno ha raggiunto 1.982.000 spettatori e il 25,18% sul target commerciale.

Numeri che rendono meno scontata l'idea di una semplice cancellazione della soap. Più probabilmente, qualora venisse confermata la rivoluzione autunnale, Mediaset potrebbe puntare su una nuova collocazione.

Tutto per la mia famiglia potrebbe prendere il posto della soap

Una delle ipotesi più interessanti riguarda Tutto per la mia famiglia, che potrebbe ottenere uno spazio più importante nella nuova programmazione pomeridiana.

La serie, già presente nel daytime di Canale 5, potrebbe essere utilizzata come elemento di raccordo tra il ritorno dei programmi di Maria De Filippi e la fascia successiva dedicata all'informazione.

Durante l'estate la rete ha già sperimentato una programmazione fortemente incentrata sulle soap turche.

Dal 29 giugno, ad esempio, Canale 5 aveva previsto due episodi di Far Away e due episodi di Tutto per la mia famiglia, con quest'ultima collocata nel pomeriggio dopo la soap.

Con il ritorno del palinsesto autunnale, però, gli equilibri potrebbero cambiare radicalmente.

L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di lasciare maggiore spazio a Tutto per la mia famiglia, prima dell'appuntamento con Dentro la Notizia, andando così a ridurre ulteriormente la presenza quotidiana di Far Away.

Uomini e Donne e Amici cambiano gli equilibri di Canale 5

Il vero elemento destinato a incidere sul destino di Far Away sarebbe il ritorno dei programmi di punta del daytime autunnale.

Uomini e Donne occupa tradizionalmente una posizione centrale nel pomeriggio di Canale 5, mentre Amici torna a presidiare la fascia dedicata al talent e alla scuola di Maria De Filippi.

Il loro ritorno riduce inevitabilmente lo spazio disponibile per le soap, soprattutto in una stagione nella quale Mediaset sembra intenzionata a rendere il daytime più competitivo e strutturato.

Le anticipazioni sui palinsesti 2026/2027 confermano del resto una forte attenzione di Mediaset alla riorganizzazione delle fasce diurne e alla presenza di nuovi appuntamenti.

Far Away potrebbe traslocare al sabato

Ma per i fan della soap potrebbe esserci una buona notizia.

Far Away potrebbe non essere eliminata completamente dalla programmazione di Canale 5. Una delle soluzioni ipotizzate sarebbe infatti quella di trasferire la soap al sabato pomeriggio, proponendo puntate speciali dalla durata più lunga.

L'idea sarebbe quella di utilizzare Far Away come una sorta di traino per Verissimo, altro appuntamento centrale del sabato pomeriggio di Canale 5.

In questo modo Mediaset riuscirebbe a mantenere in programmazione la soap senza sacrificare gli spazi necessari ai programmi del daytime feriale.

La soluzione avrebbe anche una logica editoriale: una puntata più lunga al sabato consentirebbe di recuperare parte del racconto sacrificato durante la settimana e, contemporaneamente, di costruire una fascia pomeridiana composta da contenuti capaci di accompagnare il pubblico fino a Verissimo.

Puntate speciali di un'ora e mezza?

Tra le possibilità circola anche quella di puntate speciali della durata di circa un'ora e mezza.

Una formula di questo tipo permetterebbe a Canale 5 di valorizzare Far Away senza mantenere necessariamente un appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì.

Non sarebbe, quindi, necessariamente un addio alla soap, ma piuttosto un ridimensionamento della sua presenza nel palinsesto.

La strategia sarebbe simile a quella già sperimentata da Mediaset con altre soap, che in determinati periodi sono state collocate nel weekend per completare l'offerta del sabato pomeriggio.

Dentro la Notizia resta un altro tassello della nuova programmazione

Un altro elemento importante nella costruzione del nuovo pomeriggio sarà Dentro la Notizia.

Il programma rappresenta uno degli appuntamenti informativi della rete e nei dati Auditel diffusi da Mediaset ha mantenuto una posizione competitiva nella propria fascia.

Il 22 giugno, per esempio, la prima parte ha registrato il 21,76% di share sul target commerciale, mentre la seconda parte, Dentro la Notizia - Le Voci, ha raggiunto il 20,44%.

La collocazione di Tutto per la mia famiglia prima di Dentro la Notizia consentirebbe dunque di costruire una sequenza precisa nel pomeriggio: fiction e intrattenimento nella prima parte, informazione successivamente.

È proprio questo incastro a rendere più complicata la permanenza di Far Away nella sua attuale collocazione.

La soap non sarebbe comunque "bocciata"

Un punto importante riguarda gli ascolti.

Parlare di cancellazione di Far Away non significa necessariamente parlare di un insuccesso. I dati ufficiali di Mediaset mostrano infatti che la soap ha ottenuto risultati interessanti durante l'estate.

Il 16 giugno Far Away aveva raggiunto 1.852.000 spettatori e il 21,85% di share sul target commerciale; il 22 giugno aveva invece toccato 1.870.000 spettatori e il 23,9%.

Anche il 24 giugno la soap aveva ottenuto 1.954.000 spettatori e il 24,56% sul target commerciale.

Numeri che spiegano perché l'eventuale ridimensionamento potrebbe essere soprattutto una scelta di palinsesto e non una bocciatura del prodotto.

Cosa potrebbe succedere a settembre

Il quadro, in attesa delle decisioni definitive di Mediaset, può quindi essere riassunto in tre possibili scenari.

Il primo scenario è la cancellazione di Far Away dal daytime feriale, con il ritorno degli appuntamenti autunnali di Uomini e Donne e Amici.

Il secondo scenario prevede un maggiore spazio per Tutto per la mia famiglia, che potrebbe essere posizionata prima di Dentro la Notizia.

Il terzo scenario, quello più favorevole ai telespettatori affezionati alla soap, prevede invece la permanenza di Far Away al sabato pomeriggio con puntate speciali più lunghe, eventualmente pensate per accompagnare il pubblico fino a Verissimo.

Al momento, dunque, è ancora presto per parlare di una cancellazione definitiva. La soap potrebbe semplicemente cambiare collocazione e diventare un appuntamento settimanale.