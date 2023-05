Il Serale di Amici di Maria De Filippi sta giungendo al termine. Sabato 6 maggio andrà in onda la semifinale, dove verranno decretati i finalisti di questa edizione. Secondo alcuni pronostici apparsi in rete, a vincere la finale potrebbero essere Angelina, Isobel, Mattia e Wax. A rischio sarebbero invece Aaron e Maddalena. Sarà davvero così?

Angelina Mango candidata alla vittoria di Amici secondo i pronostici

Manca poco alla fine di questa edizione di Amici. Sabato 6 maggio in prima sera su Canale 5, andrà in onda la semifinale. Puntata in cui verranno proclamati i finalisti.

C'è molta attesa anche perché, questa settimana, la registrazione dell'ottavo serale è stata posticipata alla mattinata di sabato 6 maggio a causa di un focolaio Covid scoppiato in casetta. Il pubblico che ha seguito il percorso dei giovani talenti durante tutti questi mesi, è curioso di conoscere chi avrà più chance di vittoria tra i sei allevi rimasti. In queste ultime settimane, il nome più accreditato per la vittoria finale sembra essere quello di Angelina Mango. Sul Web dunque, i telespettatori non sembrano avere dubbi. La giovane cantante sarà una delle finaliste di questa edizione.

Chi saranno i finalisti di Amici? Tra i favoriti anche Isobel e Mattia

D'altronde Angelina ha sempre ricevuto molto elogi anche da parte degli addetti ai lavori e dai professori avversari.

Dando uno sguardo alla categoria ballo, una sicura finalista, secondo il popolo del web, sembra essere Isobel. Anche lei come Angelina, ha ricevuto quasi esclusivamente elogi e complimenti. Ha conquistato tutti con il suo talento, la sua versatilità e il suo carattere sempre gioioso. Se i finalisti saranno cinque, come nelle passate edizioni, restano ancora tre posti vacanti.

Se si guarda il gradimento del pubblico in tutti questi mesi, Mattia Zenzola dovrebbe riuscire ad agguantare la finale. C'è però sempre l'incognita della giuria. Non sempre il gradimento del pubblico trova riscontro con il parere dei tre giurati Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffré e Michele Bravi.

Semifinale di Amici, pronostici: a rischio Aaron e Maddalena

Dando uno sguardo al sentiment del pubblico, anche Wax dovrebbe riuscire ad arrivare in finale. Il cantante di Arisa in queste ultime settimane, é riuscito a farsi apprezzare sia dai telespettatori che dalla giuria. A questo punto, se i pronostici venissero rispettati, resterebbero a rischio il cantante Aaron e la ballerina Maddalena. Uno di loro due potrebbe venire eliminato nella semifinale in programma il 6 maggio. Come accennato, questi sono solo pronostici. Niente é certo, visto che bisognerà attendere la messa in onda della puntata. Non si sa neppure se saranno cinque i finalisti. La produzione di Amici potrebbe anche decidere di eliminare due allievi nel corso della semifinale, anziché uno. Ci sono ancora tante incognite e quindi non resta che sintonizzarsi su Canale 5 sabato 6 maggio a partire dalle 21:25 per seguire questa nuova puntata.