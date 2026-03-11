Da diverse ore sui social si sta parlando delle squadre che si sfideranno al serale di Amici, e in particolare di uno spoiler che Nicola avrebbe fatto involontariamente su Instagram. Sullo sfondo di una foto che il ballerino ha postato sul suo account, infatti, si intravede un led con i nomi dei team di questa edizione: Zerbi e Celentano si leggono abbastanza nitidamente, invece sotto al cognome Cuccarini c'è una "P" che fa pensare all'abbinamento con Veronica Peparini.

Il dettaglio che non sfugge ai fan di Amici

Il serale di Amici inizierà il 21 marzo, ma i ragazzi stanno lavorando da tempo alle esibizioni che proporranno nella prima puntata.

Se nei daytime non sono ancora state svelate le squadre che si sfideranno in prime time, l'allievo Nicola avrebbe spoilerato involontariamente tutti e tre i team di questa edizione.

In una foto che il ballerino ha postato su Instagram, infatti, si vede uno schermo dove si leggono i cognomi di alcuni professori della scuola.

Zerbi e Celentano sono nella stessa colonna, invece sotto a Cuccarini si legge una "P" che dovrebbe corrispondere a Peparini perché ogni docente di canto viene abbinato a un collega di ballo.

Questo dettaglio che i fan non si sono lasciati sfuggire, dunque, avrebbe anticipato che quest'anno Lorella Cuccarini e Emanuel Lo dovrebbero essere rivali dopo più di tre anni a capo della stessa squadra.

La reazione degli spettatori

In queste ore sono stati in molti a commentare lo spoiler sulle squadre del serale di Amici, in particolare la separazione di Lorella ed Emanuel dopo una lunga collaborazione.

"Io voglio i Cucca-Lo", "Ma perché Lorella con Veronica?", "Per me Anna Pettinelli e Alessandra Celentano sarebbero una grande coppia", "No", "Io sono favorevole alle novità", "Hanno dovuto separare i Cucca-Lo perché sarebbero stati troppo forti", "Li hanno divisi per non far sfigurare gli altri", "Quindi Cuccarini-Peparini e Pettinelli-Emanuel? Mah", si legge su X in queste ore.

Nessuna novità sulla giuria

La prima puntata del serale di Amici sarà registrata giovedì 19 marzo, quindi manca ancora più di una settimana allo svelamento della giuria di questa edizione.

I fan sperano in un rinnovamento totale della commissione esterna, soprattutto se il meccanismo dovesse rimanere lo stesso delle ultime edizioni.