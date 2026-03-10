Nelle puntate finali della terza stagione della soap Tv La Forza di una donna la perfida Sirin compirà un passo falso confessando ad Arif di essere stata lei ad uccidere Sarp Cesmeli. La ragazza non solo ammetterà tutto ma si vanterà pure di aver commesso il delitto perfetto, certa di riuscire a farla franca anche questa volta. Non sa che Arif ha registrato tutta la sua confessione con il suo cellulare.

Arif scopre che Sirin ha assassinato Sarp

Bahar inviterà Ever, Arif e Ceyda alla cena di fine anno che verrà organizzata nel suo appartamento. Tra gli invitati non ci sarà Sirin che rimarrà da sola al piano di sopra.

Bahar, ad un certo punto, sentendosi in colpa verso la sorella, chiederà prima a Ceyda e poi ad Arif di andare a chiamarla per chiederele di unirsi alla cena. Arif salirà dunque al piano di sopra e troverà la porta socchiusa. All'interno ci sarà un ladro che però Sirin starà tenendo a bada con una pistola in mano. Sarà a questo punto che Arif, ascolterà di nascosto una rivelazione sconvolgente. Sirin mentre intimerà al ladro di andarsene dirà: "Ho già ucciso mio cognato, non ho paura a rifarlo con te".

Arif mette con le spalle al muro Sirin: 'Hai ucciso tu Sarp?' e lei ammette

Il ladro, spaventato, fuggirà via, mentre Arif, ancora sconvolto, avrà avuto la prontezza di registrare tutto. Il barista entrerà nell'appartamento e metterà Sirin con le spalle al muro chiedendole a bruciapelo: "Hai ucciso tu Sarp?

". Lei in tutta risposta, ammetterà di averlo assassinato, vantandosi poi del fatto di aver commesso il delitto perfetto. La ragazza sarà convinta che non ci siano prove per dimostrare la sua colpevolezza ma ancora non sa che Arif ha registrato con il suo cellulare tutta la sua confessione.

La forza di una donna in onda anche la domenica pomeriggio

La forza di una donna continua a macinare ascolti nei pomeriggi feriali di Canale 5 con punte di share intorno al 26-27%. Numeri più che eccellenti per Mediaset che, a partire dal 15 marzo, aggiungerà un altro appuntamento con la serie turca, trasmettendola anche la domenica pomeriggio. Le vicende di Bahar andranno quindi ad occupare lo slot orario lasciato lbero dal pomeridiano di Amici, che si è concluso la scorsa domenica e che si appresta a sbarcare nel prime time del sabato sera il prossimo 21 marzo.