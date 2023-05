Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di settembre. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove ci sarà spazio per il ritorno de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni.

Nel preserale, invece, cambiamenti per quanto riguarda il tradizionale quiz che tutte le sere tiene compagnia a milioni di spettatori, dato che ci sarà una variazione legata alla messa in onda de L'Eredità.

Il ritorno de Il Paradiso delle signore 8: cambio programmazione Rai settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai del prossimo settembre, riguarderà la messa in onda de Il Paradiso delle Signore 8.

Dopo un lungo periodo di stop dovuto alla consueta sosta estiva, ecco che la soap del pomeriggio con Roberto Farnesi tornerà in onda nella fascia pomeridiana, pronta a tener compagnia a milioni di spettatori.

Le nuove puntate verranno girate nel corso dell'estate per poi essere trasmesse in prima visione assoluta da metà settembre.

Le sorprese non mancheranno, ecco che al centro delle trame, torneranno ad esserci le vicende della contessa Adelaide, confermatissima per tutta la durata di questa ottava stagione.

La soap Il Paradiso delle signore 8 sostituisce Sei Sorelle

Di conseguenza, con il ritorno de Il Paradiso delle signore 8 in daytime, non ci sarà ulteriore spazio nella stessa fascia oraria per la soap opera Sei Sorelle che, in queste settimane e per tutto il periodo estivo, prenderà il posto della soap opera italiana con Roberto Farnesi.

Al termine, il Paradiso 8 tornerà ad essere la soap "titolare" dell'intera stagione televisiva 2023/2024: per quest'anno tra l'altro non è previsto nessuno stop prolungato a dicembre, così come invece accaduto lo scorso anno in occasione della messa in onda dei Mondiali di calcio.

E poi ancora, il nuovo cambio programmazione Rai, riguarderà anche la fascia del preserale, tradizionalmente nelle mani de L'Eredità a partire dal mese di settembre.

L'Eredità sostituita: cambio programmazione Rai settembre 2023

Quest'anno, però, il quiz condotto da Flavio Insinna non ritornerà in onda con l'inizio della stagione autunnale.

In casa Rai, infatti, si è optato per una variazione di palinsesto che porterà ad un prolungamento di Reazione a catena, il game show estivo che quest'anno debutterà il 19 giugno e che andrà avanti fino al 31 dicembre.

Di conseguenza, l'appuntamento con L'Eredità slitta direttamente a gennaio 2024, con un'altra novità della stagione che potrebbe riguardare la conduzione.

Voci sempre più insistenti rivelano infatti che al timone della prossima edizione potrebbe arrivare Pino Insegno, che rientrerebbe così nel parterre di conduttori della tv di Stato dopo un lungo periodo di assenza.