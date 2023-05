In Terra Amara la notizia della seconda gravidanza di Müjgan scombinerà i piani di Yilmaz. Il ragazzo era in procinto di scappare dalla Turchia con Züleyha, ma quando la giovane ha scoperto del bambino in arrivo ha mandato tutto all'aria. Yilmaz non crederà che la moglie stia aspettando un figlio da lui: potrebbe aver mentito o essere incinta di un altro.

Il piano di Müjgan

Züleyha scoprirà che Müjgan aspetta un secondo bambino da Yilmaz, per questo vorrà affrontarlo. Sarà addolorata per tutte le false promesse che il giovane le ha fatto: prima le dice che vuole stare solo con lei e addirittura scappare dalla Turchia per avere un futuro insieme, poi invece scopre che in qualche modo l'ha "tradita" continuando a vivere come marito e moglie insieme a Müjgan.

Un brutto colpo per Züleyha, che dopo un confronto deciderà di rompere definitivamente con Yilmaz, nonostante lui le ribadisca che il figlio che aspetta Müjgan non sia suo. Yilmaz non crederà tanto nella gravidanza della moglie e penserà che sia solo un piano da lei creato per allontanarlo da Züleyha.

Yilmaz affronta Müjgan: crede che il bambino che aspetta non sia suo

Dopo aver saputo da Züleyha della seconda gravidanza di Müjgan, Yilmaz correrà al ranch pronto ad affrontare la moglie. Lo farà davanti a Fekeli, Behice e Fikret e tutti, a gran sorpresa, scopriranno dalle parole di Yilmaz che Müjgan aspetta un altro bambino. Se i tre saranno sorprendentemente felici, la stessa cosa non si potrà dire di Yilmaz.

Reagirà nel peggiore dei modi accusando la moglie, in qualche modo, di averlo tradito: "Non ti tocco da mesi, il bambino che porti in grembo non può essere mio". Saranno delle parole pesanti che faranno infuriare anche Fekeli: come può osare di negare che la moglie aspetti un figlio da lui? È come se le stesse dando della poco di buono.

Yilmaz pronto a uccidere Fikret

Yilmaz però, a differenza di Fekeli, non crederà nella buona fede di Müjgan, anzi penserà che la moglie abbia ordito un piano per rovinargli i suoi progetti futuri con Züleyha: è assolutamente impossibile che aspetti un figlio da lui.

In qualche modo dovrà dimostrare che la moglie sta mentendo e ben presto avrà il giusto "assist" per confermare la sua ipotesi.

In paese circolerà una voce: Müjgan ha una storia clandestina con Fikret. Quando arriverà nelle orecchie di Yilmaz, il ragazzo ci crederà subito. Yilmaz andrà da Fikret e lo accuserà di averla messa incinta. Fikret, ovviamente, non avrà la benché minima idea di cosa stia parlando, ma Yilmaz non sarà disposto a fare un passo indietro, e dopo avergli puntato una pistola contro sarà pronto a ucciderlo.