Le anticipazioni di Terra Amara relative alle puntate che andranno in onda dal 28 maggio al 3 giugno, ad esclusione del 2 giugno in cui la soap non verrà trasmessa, si caratterizzano per numerosi colpi di scena. Demir rapirà Zuleyha, ma non la ucciderà anche se quando lei tornerà a casa dopo una notte passata nel bosco verrà ripudiata. Nel frattempo si temerà per la vita di Adnan e Uzum che sono spariti. I due bimbi torneranno per fortuna sani e salvi ma Demir terrà Zuleyha lontana dai figli, tant'è che la donna proverà ad uccidersi dandosi fuoco.

Demir ripudia Zuleyha

Proseguono le anticipazioni di Terra amara riguardanti le puntate in onda da domenica 28 maggio a sabato 3 giugno. Gli episodi prenderanno il via con il rapimento di Demir ai danni di Zuleyha. Quest'ultima non riuscirà a convincere il marito di non averlo tradito con Yilmaz, ma ad un certo punto si sentiranno degli spari e si vedrà Yaman salire in auto con le mani insanguinate. Frattanto, per via dei problemi a villa Yaman, il fidanzamento tra Gulten e Cetin verrà rimandato, generando fastidio nel tuttofare di Fekeli. Tutti saranno in pena per la vita di Altun, mentre Yilmaz spiegherà al padrino che non ha affatto tradito la moglie. Mujgan però ormai sarà accecata dal rancore e non ascolterà né le parole della zia, che cercherà di farla ragionare, né quelle dell'amico Sabahattin.

Mentre Mujgan organizzerà una fuga verso l'America con l'intenzione di portare via con sé anche il piccolo Kerem Alì. Demir passerà una notte fuori casa cedendo ad azioni poco consone ad un marito. Frattanto, alla tenuta Yaman si diffonderà il panico quando Adnan e Uzum spariranno: si temerà che qualcuno abbia rapito i bimbi per chiedere un riscatto.

Fortunatamente, i bambini non saranno stati rapiti e ritorneranno alla villa, dove giungerà anche Zuleyha che non è stata uccisa dal marito. Demir la terrà fuori di casa e la ripudierà obbligandola a stare lontano dai suoi figli.

Zuleyha tenta il suicidio

Zuleyha verrà accolta prima da Sermin e poi dai lavoranti delle baracche.

Hunkar si occuperà di farle vedere i figli ma Demir se ne accorgerà e vieterà a chiunque di dare aiuto a sua moglie. In preda alla disperazione, Altun cercherà di uccidersi, si cospargerà di benzina e tenterà di darsi fuoco nella piazza principale di Adana, ma Fekeli, che si troverà nei paraggi, la fermerà appena in tempo e la porterà a casa sua, promettendole riparo e assistenza. Frattanto, Yilmaz sarà disperato perchè Mujgan non si farà trovare.

Mentre Rasit si avvicinerà a Fadik, alcuni lavoranti degli Yaman, informeranno Hunkar e Demir dell'atto di Zuleyha e Demir correrà a casa di Fekeli per riprendersi la moglie. Infine Yilmaz organizzerà un piano per bloccare la fuga della moglie ma verrà fermato dalla polizia.