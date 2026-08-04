Le anticipazioni delle puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dal 10 al 14 agosto svelano che Henry verrà rapito e scoprirà che a tenerlo in ostaggio è Georg, il maggiordomo che lui aveva sempre considerato un padre.

Erik vuole il posto di portiere

Le anticipazioni di Tempesta d'amore riguardanti gli episodi che andranno in onda su Retequattro da lunedì 10 a venerdì 14 agosto prendono il via dalla visita di Maxi e Henry al laboratorio di Larissa. Qui il giovane verrà attirato da un cristallo e deciderà di farlo diventare un regalo per la sua fidanzata.

Anja sarà disperata dopo la scoperta dell'assenza di valore di quelli che lei credeva diamanti, ma Michael le prometterò di aiutarla a salvare suo fratello. Poco dopo Michael troverà una foto che ritrae un uomo uguale al fratello di Anja, che nel frattempo scomparirà. Quando si rifarà viva. sarà delusa dal comportamento del fratello ma Michael la aiuterà a guardare avanti.

Erik tenterà di tutto pur di impressionare Alfons e ottenere il posto da portiere ma commetterà un passo falso. Inoltre, l'uomo dovrà contrastare anche Christoph, con il quale lo scontro prenderà una brutta piega.

Maxi ingada sulla comparsa di Henry

Katja capirà di provare dei sentimenti per Vincent ma proverà a tenerli a bada.

Intanto, la donna si ritroverà coinvolta nello scontro tra Werner e Markus e dovrà prendere posizione. Quando si metterà dalla parte di Markus, quest'ultimo comincerà a sperare di poter avere un futuro con lei ma Alexandra lo inviterà a non farsi troppe illusioni. Interesse di Katja sarà invece quello di fra riavvicinare Markus e Vincent facendo da mediatrice tra i due. E quando Markus chiederà alla donna un'altra possibilità, lei rifiuterà. Katja infatti sarà confusa dai sentimenti che prova per Vincent arrivando a commettere un gesto imbarazzante.

Henry condividerà con Maxi la lieta notizia ricevuta da sua madre: Sophia è libera dopo aver pagato il debito con i criminali che la ricattavano.

Poco dopo, però, Henry scomparirà nel nulla. L'iniziale preoccupazione di Maxi verrà placata da un messaggio rassicurante del fidanzato. E mentre Maxi si convincerà che il giovane è in vacanza con un amico, Henry si sveglierà in un casolare sperduto e comprenderà di essere stato rapito da Gerog, l'uomo che lui reputava come un padre. L'intenzione del maggiordomo sarà quella di uccidere Henry. Poco dopo il rapitore, infatti, drogherà anche Sophia e si mostrerà per la persona che è, Maxi, dopo un sogno sul suo fidanzato, comincerà ad indagare convinta che gli sia accaduto qualcosa di brutto.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Tempesta d'amore, Henry ha chiesto a Maxi di sposarlo e lei ha accettato con grande gioia.

Michael ha scoperto che Anja è alla ricerca di una statuetta che contiene diamanti utili a salvare la vita la fratello. Katja ha provato a prendere le distanze da Markus comprendendo che lui prova ancora dei sentimenti per lei. Infine, Erik si è proposto per prendere il posto di concierge di Alfons.