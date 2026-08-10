Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit che andranno in onda dal 17 al 21 agosto svelano che Cagatay accetterà di incontrare il padre per una cena, ma il loro incontro verrà scoperto da un'amica di Feride. La madre di Cagatay non reagirà bene alla notizia, andando su tutte le furie.

Sahika trama contro Mert

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì17 a venerdì 21 agosto prendono il via dalla volontà di Sahika di screditare Mert per metterlo in cattiva luce agli occhi del presidente Hasan Alì.

Per tale ragione, la donna incaricherà il suo fidato uomo Haluk di diffondere tra le stanze degli uffici della Holding un pettegolezzo del tutto inventato.

Con l'intento di ricucire il rapporto con suo padre Hasan Alì, Cagatay accetterà di incontrarlo per una cena. Ma il loro incontro resterà privato per poco. Infatti, un'amica di Feride li scoprirà e riferirà subito l'accaduto. Feride non reagirà per nulla bene a questa novità.

Zehra e Asuman inaugurano l'avocado bar

Il piano di Sahika sembrerà funzionare: la donna farà accusare di molestie Mert e lo farà allontanare dall'azienda. Nel frattempo, giungerà il giorno dell'inaugurazione dell'avocado bar di Asuman e Zehra. Tutti verrà invitati all'evento, perfino Hasan Alì e sarà proprio durante la festa che davanti a parenti ed amici, Zehra scoprirà che il marito è stato accusato di molestie.

Sarà Ender a scoprire che non vi è stata alcuna molestai ma si è trattato dell'ennesima macchinazione di Sahika per rovinare Mert. La sorella di Kaya, dunque, verrà cacciata dal consiglio di amministrazione della Holding.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Feride ha frainteso un incontro tra Hasan Alì e Yildiz pensando che i due fossero amanti, inconsapevoli che la donna ha puntato Cagatay. Intanto, il matrimonio tra Mert e Zehra ha mostrato le prime crepe e Asuman ha proposto all'amica di aprire insieme una nuova attività: un avocado bar. Infine, mentre ha provato a fra riappacificare Mert e Sahika, Hasan Alì ha iniziato a mettere un atto un paino per estromettere Ender dalla Holding.