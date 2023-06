Cambio programmazione sulle reti Rai a partire dal prossimo settembre. Con l'inizio della nuova stagione televisiva autunnale 2023, ci sarà spazio per il ritorno di alcuni appuntamenti di prestigio della rete ammiraglia, come nel caso de Il Paradiso delle signore.

Al tempo stesso, però, ci sarà anche chi uscirà di scena dalla programmazione del pomeriggio di Rai 1, come nel caso di Serena Bortone.

Sei Sorelle sospesa in daytime: cambio programmazione Rai settembre 2023

Nel dettaglio, il cambio programmazione Rai di settembre segnerà lo stop in daytime della soap opera Sei sorelle.

Questa estate, i vertici della tv di Stato hanno scelto di puntare nuovamente sulla soap spagnola per sostituire Il Paradiso delle Signore nella fascia del pomeriggio.

Gli ascolti, però, non stanno reggendo nel migliore dei modi, dato che in queste settimane di messa in onda, la soap iberica è crollata più volte sotto la soglia del milione di spettatori ottenendo uno share compreso tra il 10 e il 12%.

Sta di fatto che, con l'arrivo del mese di settembre, la Rai non manderà in onda tutti gli episodi previsti della soap (complessivamente ne sono 489): Sei Sorelle sarà sospesa per lasciare spazio nuovamente a Il Paradiso delle signore 8.

Il Paradiso delle signore 8 torna in daytime: cambio programmazione Rai settembre

La soap opera italiana con Vanessa Gravina, Pietro Masotti, Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni è stata riconfermata nella fascia del primo pomeriggio.

Le riprese dei nuovi episodi sono attualmente in corso e le nuove puntate saranno trasmesse da metà settembre in poi in daytime.

Una nuova stagione che si preannuncia densa di sorprese e colpi di scena: le anticipazioni rivelano che al centro delle trame ci saranno in primis le vicende di Adelaide, la quale si ritroverà a dover far chiarezza sul segreto che custodisce e che fino ad oggi non è stato ancora svelato pubblicamente.

Via Serena Bortone dal primo pomeriggio: cambio programmazione Rai settembre 2023

Tra le novità della programmazione Rai del prossimo settembre, figura anche l'uscita di scena di Serena Bortone dalla fascia del daytime pomeridiano.

Oggi è un altro giorno, dopo tre anni di regolare messa in onda nella fascia del pomeriggio, saluterà definitivamente il suo pubblico.

La trasmissione risulta cancellata dal palinsesto della tv di Stato: al suo posto, infatti, ci sarà spazio per un nuovo talk show incentrato sull'universo femminile.

Tra i papabili alla conduzione, spiccano i nomi di: Roberta Capua, Rossella Brescia ed Elena Santarelli, pronte a prendere il posto di Serena Bortone nel daytime pomeridiano di Rai 1.