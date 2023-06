Can Yaman rompe il silenzio e sbotta dopo le voci e le indiscrezioni di questi giorni legate alle sue nuove fiamme.

Il divo turco, dopo essere stato zitto per svariate settimane, preferendo concentrarsi in primis sui suoi impegni professionali e benefici, ha scelto di intervenire su Instagram e lo ha fatto mettendo a tacere le voci legate a presunte nuove storie d'amore che lo vedrebbero coinvolto in prima persona.

Lo sfogo di Can Yaman: il divo turco rompe il silenzio sui presunti flirt

Nel dettaglio, Can Yaman continua ad essere uno dei volti più chiacchierati e amati dal pubblico italiano, costantemente al centro del gossip.

Archiviata la storia d'amore con Diletta Leotta (che sta per diventare mamma per la prima volta nella sua vita), ecco che in queste settimane sono stati attribuiti diversi flirt al divo turco.

Svariati i nomi delle presunte nuove fiamme che sono state accostate all'attore, il quale ha scelto di intervenire in prima persona e lo ha fatto con un post social al vetriolo, in cui ha spiegato per la prima volta come stanno davvero le cose.

'Ridicoli, fatica assurda per allontanarmi dal gossip', Can Yaman sbotta sui social

"Siete veramente ridicoli con tutte queste fidanzate inventate a manetta, ma non è vero", ha esordito Can Yaman che ha subito voluto smentire tutte le ultime indiscrezioni e i gossip che lo riguardano.

L'attore non ha perso occasione per tirare in ballo anche la sua storia d'amore con Diletta Leotta, svelando che ai tempi di quella relazione, tutti si affrettarono a metterla in discussione, dicendo che si trattasse di una storia d'amore finta.

"Ora che ho fatto una fatica assurda per allontanarmi dal mondo del gossip, create tutte queste fidanzate non vere e volete far credere che siano vere", ha proseguito ancora Can nel suo durissimo sfogo social.

"Cercate di vedere tutte le cose belle che faccio ultimamente, non queste sciocchezze", ha aggiunto ancora il divo turco ringraziando i numerosi fan per il sostegno di questi mesi.

I nuovi impegni di Can Yaman: confermate le riprese di Viola come il mare 2 con Francesca Chillemi

Insomma, l'attore turco non è fidanzato e in questo periodo preferisce concentrarsi solo sulle iniziative benefiche che sta portando avanti e sui prossimi impegni professionali.

Da luglio, infatti, Can sarà impegnato sul set di Viola come il mare 2, la fortunata serie tv di Canale 5 che lo vedrà protagonista al fianco di Francesca Chillemi.

La messa in onda della fiction è prevista nel corso della stagione televisiva 2024: potrebbe debuttare in inverno, così come potrebbe slittare in primavera.