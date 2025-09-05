Cambio di programmazione per La forza di una donna per quanto riguarda il palinsesto del 13 e 14 settembre 2025. L'appuntamento con la soap opera turca, incentrata sulle vicende di Bahar, subirà delle variazioni con la messa in onda speciale nel fine settimana di Canale 5.

Sabato e domenica, infatti, andranno in onda degli episodi doppi della fortunata serie turca che sta conquistando una fetta crescente di spettatori, così da poter assicurare un buon traino all'appuntamento con il rotocalco Verissimo, che torna in onda dopo la pausa estiva.

Le novità sulla programmazione de La forza di una donna su Canale 5

La messa in onda de La forza di una donna è confermata su Canale 5 per tutta la stagione autunnale, seppur con delle novità e dei cambiamenti legati alla messa in onda quotidiana.

La soap, infatti, con il ritorno di Uomini e donne e del daytime di Amici 25, perderà un po' di spazio nel palinsesto del primo pomeriggio feriale e non si esclude che gli episodi possano essere ridotti a soli 15/20 minuti quotidiani.

Intanto, però, per il weekend del 13 e 14 settembre, Mediaset ha scelto di programmare delle puntate speciali della soap opera incentrata su Bahar, Sarp e Sirin, le quali dovranno assicurare un buon traino, sul piano degli ascolti, a Verissimo.

Previsto un doppio episodio speciale de La forza di una donna nel weekend Mediaset

Il talk show condotto da Silvia Toffanin, che avrà tra gli ospiti del primo fine settimana anche l'attore Raoul Bova, riprenderà la sua regolare programmazione nella fascia oraria che va dalle 16:30 alle 18:40 circa.

Mediaset ha scelto di assicurare un ottimo traino alla trasmissione che, per le giornate del 13 e 14 settembre, sarà preceduta da La forza di una donna con una puntata speciale in programma dalle 14:30 alle 16:30.

Ben due ore in compagnia dei vari protagonisti della soap opera che, anche la settimana successiva, manterrà la programmazione del sabato ma non quella della domenica.

Dal 21 settembre e per tutto il periodo autunnale, tornerà l'appuntamento con Amici di Maria De Filippi, pronto a occupare nuovamente lo slot orario che va dalle 14 alle 16:30 circa.

Volano gli ascolti della soap opera turca con Bahar nel pomeriggio di Canale 5

Una scelta dettata anche dagli ottimi ascolti che la soap sta facendo registrare in questi giorni con la messa in onda nello slot orario che va dalle 15:50 alle 16:45 circa.

La media Auditel si aggira su 1,8 milioni di spettatori pari a uno share che ha raggiunto la soglia del 24%, toccando anche punte del 26% durante la messa in onda.

Numeri che assicurano un buon traino al talk show Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, incentrato principalmente sui casi di cronaca nera e attualità del momento.