Prosegue l’appuntamento settimanale con Sei sorelle, telenovela ambientata nella Madrid tra il 1913 e il 1917, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.05 circa su Rai 1.

Le anticipazioni tv delle puntate che verranno trasmesse fino al 16 giugno rivelano che i prossimi episodi saranno ricchi di suspense e colpi di scena. In particolare, ci saranno tensioni tra Blanca e Francisca; Elisa, rimuovendo il gesso dalla gamba, rischierà di peggiorare definitivamente la sua condizione, Adela proseguirà la sua relazione con German e Don Ricardo rivendicherà una parte dell’eredità di suo fratello.

Chi avesse perso le puntate precedenti e volesse recuperarle, potrà farlo sulla piattaforma di streaming gratuita RaiPlay.

A seguito della morte di Silvio Berlusconi, la programmazione subirà delle variazioni e le puntate del 13 e 14 giugno 2023 non andranno in onda al consueto orario.

Sei sorelle, anticipazioni episodi fino al 16 giugno 2023: Adela confida a Rosalia di voler troncare la sua relazione con German

Adela parla con Rosalia della sua relazione con German e le promette di troncare il rapporto con lui il prima possibile. Cristobal, invece, ignorando le conseguenze della sua scelta, comunica al fratello di voler partire per la guerra.

Francisca si esibisce all’Ambigù e alcune delle sue sorelle decidono di prendere parte allo spettacolo.

Per quanto concerne la fabbrica, don Ricardo ha preso la decisione di puntare sulla produzione, sacrificando la qualità dei prodotti. Per questo motivo, Miguel ha intenzione di rivolgersi al sindacato dei lavoratori.

Sei sorelle, spoiler puntate: Francisca partecipa lo stesso alla festa in casa Loygorri, compromettendo il suo rapporto con Blanca

Elisa non sopporta più il gesso alla gamba e decide di toglierselo da sola, rischiando di peggiorare la sua situazione. Donna Dolores, invece, tenta in tutti i modi di impedire il viaggio del figlio in Marocco per la guerra.

Intanto, arriva il giorno della festa in casa Loygorri a cui Francisca non è stata invitata: alcune delle sue sorelle, perciò, decidono di non partecipare per solidarietà. Tuttavia, la ragazza decide di seguire il suo istinto e presentarsi comunque all’evento, compromettendo il suo rapporto con Blanca. Nel frattempo, arriva il momento di prendere una decisione definitiva su come gestire la scomparsa di loro padre.

Sei sorelle, trame puntate al 16 giugno 2023: l’avvocato Mendes comunica di non poter procedere con la lettura del testamento di Don Fernando

Adela non mantiene fede alle promesse fatte e continua la sua relazione clandestina con German, ma i due sono all’oscuro del fatto che un evento cruciale potrebbe sconvolgere il loro rapporto.

In seguito, Carolina si presenta in compagnia del presunto figlio di German, mentre le sorelle Silva piangono per la morte di Don Fernando. Improvvisamente giunge, però, l’avvocato Mendes per discutere del testamento lasciato da loro padre, il quale non può essere letto perché Don Fernando risulta ancora essere disperso in un naufragio e, quindi, non ufficialmente deceduto. Dopo questa notizia, le figlie vengono assalite dalla malinconia e ripensano ai bei momenti passati in compagnia del padre: l’unica ad astenersi da questo momento di condivisione familiare è Celia che ha ancora bene impresso nella mente l’ultimo litigio avuto con lui. Inoltre, i problemi legati all’eredità sembrano non avere fine poiché anche lo zio, Don Ricardo, ne rivendica una parte. Per scoprire se le sorelle Silva riusciranno finalmente ad appropriarsi di ciò che spetta loro di diritto, non rimane altro che seguire i prossimi episodi.