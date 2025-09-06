Negli episodi de La Promessa in onda dal 7 al 13 settembre, Catalina rivelerà ad Alonso che è Adriano il padre del bambino che ha in grembo. Inoltre Julia interverrà in tempo prima che José Juan possa sparare a Martina e Curro caccerà via l'uomo, minacciandolo di denunciarlo.

Jana, invece, tornerà nella tenuta e non vorrà piegarsi alle volontà di Cruz, mentre Marcelo si mostrerà inquieto per l'improvviso arrivo nella tenuta di Leocadia.

Manuel è d'accordo sul fatto che Jana continui a frequentare la servitù

José Juan sarà sul punto di sparare a Martina, ma il provvidenziale intervento di Julia eviterà il peggio.

Curro non appena sarà informato dell'accaduto caccerà via l'uomo dalla tenuta, minacciandolo di denunciarlo. La figlia di Alonso comunque non sarà soddisfatta di questo ed annuncerà a tutti la volontà di andare via per qualche periodo. Petra, invece, intimerà a Ricardo di raccontare a Santos la verità in merito a sua madre.

Nel frattempo Jana rientrerà a palazzo, determinata a far valere le sue ragioni. La marchesa però non sopporterà il comportamento di Exposito e sarà orientata a farle sapere che non dovrà più mancarle di rispetto. In tutto questo, Manuel appoggerà la sua amata sul fatto di frequentare la servitù, mentre Catalina confesserà che Pelayo non è il padre del bambino che ha in grembo.

Alonso però non le crederà.

Catalina non vuole parlare della sua gravidanza e di Adriano

Maria tenterà di riavvicinarsi a Padre Samuel ed organizzerà una colletta per le persone del rifugio, ma l'uomo continuerà a tenersi a distanza da lei. Intanto Pia ascolterà il suggerimento di Romulo e chiederà espressamente a Ricardo di dirle la verità riguardante la moglie. Pellicer questa volta si mostrerà sincero nei confronti di Adarre. Inoltre, dopo Martina, anche Julia sarà pronta a lasciare la tenuta e non mancherà di manifestare il suo dispiacere.

Nel frattempo Marcelo sarà più tranquillo dopo che il Duca de Carril è andato via in seguito al rifiuto del marchese di concludere con lui affari, ma il suo umore cambierà quando presso La Promessa giungerà a sorpresa Leocadia.

In tutto questo, Catalina confesserà a tutti che è Adriano il vero padre del figlio che presto nascerà, ma Alonso continuerà ad essere disorientato. II nobile infatti vorrà approfondire la questione, ma la figlia non avrà nessuna intenzione di parlare della sua gravidanza e del giovane contadino.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Pelayo ha confessato a Catalina di essere stato pagato da Cruz per sedurla con il fine ultimo di spingerla a lasciare la tenuta. La marchesina non ha voluto ascoltare le sue ragioni ed è svenuta, in quanto non ha retto a tutto il dispiacere accumulato.

Maria, invece, ha dato all'improvviso un bacio a Padre Samuel, mentre Manuel si è recato all'ospedale di Villalquino per accertarsi che la persona ricoverata in stato di incoscienza fosse Jana.