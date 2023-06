Mediaset sospende Terra Amara dalla programmazione del pomeriggio dopo la morte di Silvio Berlusconi.

Gli spettatori di Canale 5, in questi giorni, si sono ritrovati a dover fare i conti con un palinsesto decisamente stravolto in daytime.

Gli appuntamenti di maggior successo della rete ammiraglia, come quelli con Beautiful e Terra amara, sono stati cancellati dal palinsesto per lasciare spazio alla messa in onda di speciali del Tg5 dedicati al ricordo dell'ex presidente del consiglio.

Mediaset sospende la messa in onda di Terra amara al pomeriggio

L'appuntamento con la soap Terra amara risulta sospeso dalla programmazione quotidiana di Canale 5 dallo scorso lunedì pomeriggio.

Gli spettatori che si sono sintonizzati su Canale 5 hanno avuto modo di vedere che al suo posto c'era in onda un lungo speciale del Tg5 dedicato al ricordo di Silvio Berlusconi.

La stessa situazione si è verificata anche martedì 13 giugno: l'episodio inedito della soap è stato cancellato dalla programmazione Mediaset per lasciare spazio a un altro speciale del Tg5 dedicato alla memoria di Berlusconi.

Una scelta che sui social ha scatenato non poche polemiche da parte dei fan di Terra amara: in molti ritengono che questo palinsesto "monotematico" delle reti Mediaset sia diventato pesante da seguire.

La soap opera Terra amara sospesa anche il 14 giugno dal palinsesto Mediaset

Tuttavia, malgrado le critiche e qualche polemica social, l'appuntamento con Terra amara risulta sospeso dalla programmazione Mediaset anche nella giornata di mercoledì 14 giugno, giorno in cui si svolgeranno i funerali di Stato di Silvio Berlusconi.

La cerimonia funebre è in programma dalle 15 presso il Duomo di Milano e sarà trasmessa in diretta su Canale 5.

Sarà il Tg5 a seguire l'ultimo saluto all'ex premier, con una lunga diretta che partirà alle 13:40 e andrà avanti fino alle 18:30 circa.

Di conseguenza Beautiful, Terra amara, La Promessa e Un altro domani resteranno ancora ferme, ma potrebbero tornare già il 15 giugno nella rispettiva fascia oraria.

L'Isola dei famosi potrebbe tornare con un doppio appuntamento

Tra i programmi sospesi in questi giorni dalla programmazione Mediaset, in seguito alla morte di Silvio Berlusconi, figura anche L'Isola dei famosi.

Il reality show condotto da Ilary Blasi, che si avvia ormai verso le fasi conclusive di questa edizione, potrebbe tornare in onda venerdì 16 giugno in prima serata su Canale 5 con la messa in onda della semifinale.

La finale, in questo modo, resterebbe confermata per la giornata di lunedì 19 giugno, come era già previsto inizialmente.