Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda domenica 4 giugno con un triplo appuntamento a partire dalle ore 15:00, Demir continuerà a essere furioso nei confronti della moglie e a negarle di vedere i suoi figli.

Intanto, Hunkar, Yilmaz e Fekeli proveranno a convincere Zuleyha che presto suo marito riuscirà a smaltire la sua rabbia. Mujgan farà rientro a casa con suo figlio Kerem Ali, ma la persona che l'accoglierà la farà andare su tutte le furie portandola a litigare pesantemente con suo marito. A villa Yaman si scatenerà il caos: partirà uno sparo che ferirà gravemente Demir, il quale sarà portato d'urgenza in ospedale.

Infine, Hunkar si pentirà per aver rovinato la vita della signorina Altun.

Demir non vuole che Zuleyha incontri i suoi figli in Terra Amara

Nella prima parte della puntata di Terra Amara, Demir, ancora furioso per il "tradimento" di sua moglie, non farà alcun passo indietro sulla propria decisione e continuerà a negare a Zuleyha di vedere Adnan e Leyla.

Intanto, la signorina Altun, dopo aver tentato il suicidio, verrà accolta in casa di Fekeli dove sia Ali Rahmet che Yilmaz proveranno a farla calmare e convincerla che ben presto il signor Yaman smaltirà la sua rabbia e riuscirà a perdonarla.

Mujgan torna a casa con suo Kerem Ali e trova Zuleyha

Mujgan deciderà di rinunciare alla sua fuga in America con suo figlio e di tornare ad Adana.

Tuttavia, quando la dottoressa tornerà a casa sua troverà proprio la sua acerrima nemica in amore ad accoglierla: Zuleyha. Così, Hekimoglu litigherà pesantemente con Yilmaz senza voler sentire alcuna ragione. Altun, approfittando del trambusto, ruberà l'arma da fuoco di Fekeli e correrà a villa Yaman per porre fine a tutti i suoi problemi definitivamente.

Zuleyha spara a Demir lasciandolo in fin di vita in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Zuleyha sparerà a suo marito in casa sua lasciandolo in fin di vita. Per questo motivo, Demir verrà trasportato d'urgenza in ospedale per sottoporsi abun'operazione molto delicata, mentre la signorina Altun verrà arrestata per tentato omicidio.

Tuttavia, il procuratore Julide prometterà a Zuleyha che farà il possibile per farle ottenere il minimo della pena.

Nella parte finale, Hunkar confesserà a Fekeli di essere pentita per aver rovinato la vita di sua nuora in questi anni e che quanto accaduto al signor Yaman non è altro che una conseguenza delle sue azioni. Infine, la mamma di Adnan e Leyla si accorgerà, in prigione, che le compagne di cella mostreranno un atteggiamento molto ostile nei suoi confronti.