Le anticipazioni delle prossime puntate di Far Away rivelano che Özkan dovrà affrontare una conseguenza drammatica dopo aver donato parte del fegato a Nare. Proprio quando il peggio sembrerà passato, un improvviso malore sconvolgerà la vita di entrambi.

Spoiler Far Away: Nare ringrazia Özkan dopo il trapianto: 'Ti devo la vita'

Dopo il trapianto, Nare avrà la possibilità di parlare con Özkan. La donna sarà riconoscente nei suoi confronti e gli confesserà di sentirsi legata a lui per il sacrificio compiuto. "Io devo la mia vita a te. Se non ci fossi stato tu, io non sarei qui", gli dirà Nare.

Özkan, però, le ricorderà che la riconoscenza non deve essere confusa con l'amore.

Özkan colpito da un ictus, Nare corre disperata in ospedale

Dopo essere rientrata a casa, Nare riceverà una telefonata dall'ospedale. I medici comunicheranno che Özkan ha avuto un ictus e che il lato sinistro del suo corpo non risponde più. La notizia sconvolgerà Nare, che correrà in ospedale insieme agli altri familiari.

Incontrandolo in stanza, la donna sarà devastata e cercherà di trattenere a stento le lacrime, mentre Özkan proverà a rassicurarla nonostante le sue condizioni. La situazione, però, sarà ormai cambiata: dopo l'ictus, l'uomo dovrà affrontare un lungo percorso per recuperare le proprie capacità.

Özkan ammette gli errori, la promessa di Nare

Trovandosi paralizzato e di fronte alla gravità della sua condizione, Özkan metterà da parte l'orgoglio e continuerà a preoccuparsi prima di tutto per Nare. Nel corso del loro confronto ripenserà agli errori commessi durante il loro matrimonio e ammetterà di averla ferita nel tentativo di tenerla al suo fianco. "Ho fatto tutto quello che ho fatto perché tu fossi con me, ma è stato il mio primo errore", confesserà.

Nare gli farà una promessa: "Non ti volterò le spalle. Quando uscirai dall'ospedale, sarò al tuo fianco". La famiglia Albora verrà travolta da una nuova tragedia. Özkan è riuscito a salvare Nare, ma il prezzo del suo sacrificio sarà molto alto.

Gli appuntamenti con Far Away vanno in onda dal lunedì al venerdì alle 16:20 su Canale 5, con le puntate disponibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.