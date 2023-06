Terra Amara prosegue con la terza stagione, densa di avvenimenti a Cukurova. La morte di Hunkar segnerà per sempre la vita di tutti gli abitanti, ma per Zuleyha presto arriverà un altro dispiacere.

La protagonista, infatti, scoprirà che Mujgan è incinta e con il cuore spezzato darà il suo freddo addio a Yilmaz. Demir, invece, conoscendo la sofferenza della moglie proverà a parlarle, dicendole che prima o poi la conquisterà. Nonostante la tristezza per gli ultimi eventi, Zuleyha prenderà il posto di Hunkar alla tenuta.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha scoprirà che Mujgan è incinta

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che presto Zuleyha avrà il cuore spezzato a causa di Yilmaz. I due inizieranno a vedersi di nascosto nella piccola villa, ma presto l'idillio finirà.

Parlando con Mujgan, infatti, Zuleyha verrà a sapere che la moglie di Yilmaz aspetta un bambino e metterà per sempre fine alla sua relazione clandestina. "Congratulazioni, ho saputo che avrai un altro bambino", dirà in lacrime a Yilmaz che proverà a spiegarsi. L'uomo rassicurerà Zuleyha, ma lei non vorrà sentire ragioni e andrà via. Nel frattempo, Demir e Sevda verranno a sapere da Sermin della gravidanza e capiranno il motivo dell'infelicità di Zuleyha.

Anticipazioni prossime puntate: Demir proverà a riconquistare sua moglie

Nelle prossime puntate di Terra amara, Demir vedrà sua moglie sempre più triste a causa di Yilmaz e deciderà di parlarle aprendo ancora una volta il suo cuore. "Pensi ancora che Yilmaz meriti il tuo amore, ma sono io quello che ti desidera quando ti guarda".

L'uomo si dirà ancora disposto a riconquistarla e a dimostrarle il suo amore: "Un giorno capirai che sono io l'uomo che ti merita e ti aspetterò fino a quel giorno", dirà. Successivamente, Demir lascerà la stanza e Zuleyha continuerà a riflettere sulla sua vita e sulle parole di suo marito.

Zuleyha prenderà il posto di Hunkar a capo della tenuta Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che la morte di Hunkar segnerà le vite dei protagonisti. Nonostante il dolore e la sofferenza per la grave perdita, tuttavia, ci sarà bisogno di portare avanti la tenuta.

A prendere il posto della matriarca sarà Zuleyha che riunirà tutti i lavoratori e farà loro un discorso per commemorare Hunkar. Da quel momento in poi dovranno unire tutte le loro forze per portare avanti il progetto della signora Yaman, come lei avrebbe voluto. Saniye guarderà Zuleyha con ammirazione, pronta a dare il massimo per l'azienda. "Supereremo questi momenti difficili lavorando insieme e sostenendoci a vicenda", dirà la nuova padrona di casa a tutti i lavoratori della tenuta Yaman.