Alonso riceverà una lettera dalla Casa Reale nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre. "Curro ha perso la baronia e io il titolo di marchese", confiderà a Romulo.

Le anticipazioni rivelano che il marchese sarà distrutto all'idea di perdere tutto ciò che ha costruito. Leocadia arriverà al momento giusto e dopo aver riletto le parole della Casa Reale darà una speranza ad Alonso. La donna spiegherà che il procedimento è ancora in corso e si può tentare di recuperare il titolo.

Il carcere per Cruz e una lettera per Alonso

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che per Alonso non ci sarà pace dopo l'addio di Cruz, che finirà in carcere con l'accusa di omicidio.

Il marchese tornerà al palazzo di pessimo umore e penserà agli ultimi avvenimenti che hanno portato alla rovina della sua famiglia. Alonso ripenserà alle dure parole di Manuel a Cruz: 'Non sei mia madre" e si sentirà terribilmente solo. In questo momento già difficile, arriverà Romulo con una lettera per lui. Il marchese si sfogherà con il maggiordomo, dicendogli che tutto quello che ha costruito in una vita è stato distrutto in pochi giorni. La morte di Jana lascerà un grande vuoto, ma non sarà l'unica preoccupazione per Alonso. Romulo gli consegnerà una lettera dalla Casa Reale che darà al marchese il colpo finale. "Curro ha perso la baronia e io il titolo di marchese", dirà Alonso al maggiordomo, che non crederà alle sue orecchie.

Tremante, il marchese darà la lettera a Romulo per dimostrargli che i De Lujan sono definitivamente cancellati.

Alonso si affiderà a Leocadia con speranza

Nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre, Romulo leggerà attentamente le parole della Casa Reale e proverà a dare una speranza ad Alonso. "Non si tratta di una decisione, ma di un ammonimento", dirà il maggiordomo, "La causa è stata appena avviata". "Che differenza c'è?", chiederà il marchese ormai rassegnato e totalmente sopraffatto dal panico. In quel momento arriverà Leocadia che vorrà sapere cosa stia succedendo. Alonso le mostrerà la lettera e la donna lo inviterà a restare lucido. "Risolveremo questo problema", dirà fiduciosa la donna, confermando le parole di Romulo.

Il marchese si affiderà a lei, anche se avrà poche speranze di recuperare La Promessa e la sua famiglia.

Il piano diabolico di Leocadia per il controllo de La Promessa

Nelle puntate precedenti de La Promessa, mentre Jana lottava tra la vita e la morte, un altro scandalo ha travolto la famiglia. I giornali, infatti, hanno riportato la notizia dell'illegittimità di Curro come figlio di Alonso. Sono in pochi a conoscere il segreto dei De Lujan: Manuel, Jana, Alonso e Curro e nessuno di loro ha potuto parlare con i giornalisti. L'unica che ha potuto farlo è stata Leocadia che giorni prima aveva parlato con Jana. Nonostante tutto, nessuno sospetta di lei e la donna continua ad agire indisturbata guadagnandosi la fiducia di Alonso. Leocadia sa bene che con questo scandalo avrebbe messo in discussione il marchesato ed è proprio quello che voleva.