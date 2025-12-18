Curro confiderà a Ramona i suoi dubbi sull'arresto della marchesa nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre: "Io credo che Cruz sia innocente", dirà, "Il vero colpevole della morte di Jana è libero".

Le anticipazioni rivelano che Curro spiegherà a Ramona che Jana si era risvegliata e si stava riprendendo, ma è peggiorata all'improvviso e qualcuno potrebbe averle fatto del male. Il ragazzo escluderà Cruz, visto che era rinchiusa per tutto il tempo. Nel frattempo, Alonso riprenderà alla partenza di Cruz e temerà che tutto quello che ha costruito stia andando in fumo.

La fine di Cruz e l'addio a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Cruz finirà in carcere con l'accusa di aver tolto la vita a Jana. Saranno momenti terribili per la marchesa che vedrà l'ostilità negli occhi di tutta la famiglia, incluso il suo amato Alonso. Poco prima della partenza, Cruz dirà a suo marito le ultime parole: "Tornerò e ti pentirai di non avermi creduto, ti amo". Il marchese resterà impassibile e si separerà da sua moglie. Nel frattempo, Curro andrà a Lujan a trovare Ramona per metterla al corrente della morte di Jana. L'anziana donna gli andrà incontro dicendogli che sa già quello che è successo: "Al paese non si parla di altro", dirà crollando in un pianto.

Ramona si sentirà in colpa per la morte di Jana perché è stata lei ad incoraggiare le sue indagini, ma Curro le dirà che la responsabilità non è la sua. "Maledico Cruz", dirà la donna con rabbia. Il ragazzo, tuttavia, esprimerà a Ramona le sue perplessità.: "Io credo che Cruz sia innocente, non è stata lei a togliere la vita a Jana". L'anziana sarà sorpresa dalle parole di Curro che le spiegherà che sua sorella si stava riprendendo e all'improvviso è successo qualcosa che ha segnato la sua fine.

L'incontro toccante di Curro e Ramona

Nella puntata de La Promessa di domenica 21 dicembre, Curro dirà a Ramona che Jana si era svegliata mentre lui era con lei. "Scuoteva la testa quando le parlavo di Cruz", dirà il ragazzo.

La donna non riuscirà ad immaginare un altro colpevole, ma Curro insisterà dicendole che quando Jana è peggiorata, la marchesa era rinchiusa e quindi non poteva agire in nessun modo. Il giovane sembrerà disposto a tutto pur di scoprire la verità: "Il vero colpevole è ancora libero ed è a La Promessa", tuonerà Curro. Il ragazzo non sarà dispiaciuto per Cruz, perché riterrà giusta la detenzione della donna visto che ha tolto la vita a Tomas e a sua madre. Nel frattempo, Alonso tornerà al palazzo e ripenserà agli ultimi minuti di Cruz al palazzo. Per il marchese sarà difficile dimenticare la spietatezza di Manuel con lei: "Non sei mia madre". L'uomo si renderà conto che da quel momento in poi tutto cambierà per la sua famiglia e si sentirà terribilmente solo.

Cruz è davvero la colpevole dell'addio a Jana?

Curro è l'unico che ha capito che Cruz non c'entra niente con la morte di Jana. Nelle puntate precedenti de La Promessa, il medico è stato chiaro e ha ammesso che dopo aver superato le 24 ore Jana sarebbe stata fuori pericolo. Curro e Manuel hanno gioito per la positività del dottore: "Il bambino è vivo e Jana ce la farà". La felicità, tuttavia, è durata pochissimo perché nel giro di poche ore c'è stata una crisi respiratoria che non ha lasciato scampo alla protagonista. Maria è crollata al solo pensiero di continuare a vivere senza la sua migliore amica e anche Manuel è distrutto dal dolore. Curro, sebbene profondamente colpito dalla grave perdita, è rimasto lucido e ha capito che qualcosa non quadra.