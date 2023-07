Cambio programmazione per My home my destiny a partire dal prossimo mese di settembre. Il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche nella fascia del pomeriggio, complice il ritorno dei programmi titoli che torneranno regolarmente in onda su Canale 5.

E, a quel punto, bisognerà trovare una nuova collocazione per la soap opera turca con Demet Ozdemir, la quale rischia di essere "messa in soffitta" per un po' di tempo.

A rischio il futuro di My home my destiny da settembre

Nel dettaglio, il nuovo palinsesto estivo di Canale 5 prevede la messa in onda di questa nuova soap turca che sta appassionando il pubblico del pomeriggio.

La media attuale si è stabilita sulla soglia di oltre 1,5 milioni di spettatori al giorno, con picchi che hanno toccato anche la soglia di 1,8 milioni di spettatori e più del 22% di share.

Una buona tenuta per la nuova soap opera che vede protagonista Demet Ozdemir, amatissima dal pubblico italiano dopo lo straordinario successo ottenuto in passato con DayDreamer-Le ali del sogno, la soap che la vedeva protagonista con Can Yaman sempre sulla rete ammiraglia del Biscione.

Come cambia la programmazione Mediaset a settembre

Tuttavia, dal prossimo settembre, ci sarà un cambio programmazione importante nella fascia del primo pomeriggio di Canale 5 e a farne le spese potrebbe essere proprio la nuova soap turca.

Infatti, dall'11 settembre è previsto il ritorno di Uomini e donne [VIDEO] nella fascia del daytime pomeridiano e, dalla settimana successiva, ci sarà spazio anche per il ritorno della striscia quotidiana di Amici 23.

Di conseguenza, il primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset tornerà saldamente nelle mani di Maria De Filippi e questa sarà la programmazione ufficiale fino al prossimo maggio.

Questo vuol dire che, La Promessa e la nuova soap turca risultano fortemente in bilico nel palinsesto feriale di Canale 5.

La Promessa prima di Pomeriggio 5 da settembre? My home my destiny potrebbe fermarsi

Non si esclude che, dal prossimo settembre, la soap opera turca con protagonista Demet Ozdemir possa essere momentaneamente sospesa dal palinsesto di Canale 5, così come era successo lo scorso anno con Terra Amara.

La fortunatissima soap con Yilmaz e Zuleyha venne "cancellata" dal palinsesto autunnale per lasciare spazio ad Un altro domani, salvo poi essere ripresa al termine di Una vita.

La Promessa, invece, complici i buoni ascolti che sta registrando in queste settimane con una media che ormai si aggira sui 2 milioni fissi al giorno, potrebbe slittare nella fascia oraria che va dalle 16:45 alle 17:30 circa e in tal modo fare da traino a Pomeriggio 5.

Per la soap con Demet, invece, la sospensione potrebbe andare avanti fino al termine di Terra amara, il cui finale è in programma entro il 2024.