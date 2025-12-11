Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore previste nel 2026 su Rai 1 non è escluso che Rosa possa vivere un momento di crisi in merito alla sua relazione con Marcello Barbieri, al punto da cedere alla passione con un altro uomo.

Trattasi del nipote della contessa Tancredi Di Sant'Erasmo che, in precedenza, non ha mai nascosto il suo spiccato interesse nei confronti della giovane giornalista e adesso finalmente potrebbe riuscire a conquistarla, al punto da metterla in crisi prima del suo sì in chiesa con Barbieri.

Marcello Barbieri raggiunge Adelaide: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Le anticipazioni degli episodi di fine dicembre della soap rivelano che Marcello riceverà un biglietto allarmante da parte della contessa Adelaide che, dopo la sua partenza da Milano, finirà per allarmarlo profondamente al punto da convincerlo a raggiungerla a Saint Moritz.

Marcello, a pochi giorni dal Natale, non si farà problemi a raggiungere la contessa lasciando da sola la sua fidanzata Rosa.

E, proprio questa scelta, non verrà ben vista dal fratello Matteo Portelli il quale comincerà a sospettare che Adelaide stia soltanto attuando un piano di vendetta ai danni della giovane coppia di innamorati.

Rosa tradisce Marcello prima del sì: ipotesi trame Il Paradiso delle signore del 2026

Con le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 10, però, non è escluso che Marcello possa chiedere a Rosa di ripensare al loro matrimonio, dopo che nell'ultimo periodo ha vissuto un momento di sbandamento dovuto alla sua ex.

Rosa accetterà la proposta ma, nel frattempo, potrebbe cominciare a subire il fascino del tenebroso Tancredi, che non ha mai nascosto il suo spiccato interesse nei confronti della giovane giornalista del Paradiso Market.

Tra Rosa e Tancredi, quindi, non è escluso che possa esplodere la fiamma della passione travolgente, al punto che la ragazza finirebbe per tradire il suo fidanzato e promesso sposo a pochi giorni dal sì sull'altare, rischiando di mandare tutto all'aria, proprio come aveva fatto in precedenza Marcello con la contessa Adelaide.

Previsto un piccolo stop per la soap opera pomeridiana di Rai 1 nel periodo delle feste natalizie

In attesa di questi nuovi episodi della soap, l'appuntamento con Il Paradiso delle signore 10 subirà un piccolo stop durante il periodo delle festività natalizie.

La serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi non sarà in onda nella giornate del 24, 25 e 26 dicembre nella fascia pomeridiana.

Uno stop di qualche giorno che permetterà agli spettatori di non perdersi episodi clou della soap durante il periodo delle feste natalizie.