Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, previsti dal 22 al 26 dicembre in prima visione assoluta su Rai 3, rivelano che Michele si ritroverà a pensare ad Agata in occasione del periodo natalizio e chiederà a sua figlia di dargli notizie sullo stato di salute della donna.

Intanto, Eduardo, dopo aver compreso che Stella è una donna poco affidabile, proverà a prenderne le distanze ma si ritroverà a vivere una situazione di grande pericolosità mentre Raffaele e Ornella decideranno di passare il Natale in compagnia di Diego e Ida.

Michele ripensa ad Agata: anticipazioni Un posto al sole 22-26 dicembre

Con l'avvicinarsi del periodo delle feste natalizie, Michele si ritroverà a ripensare alla sua amica Agata: il giornalista chiederà informazioni a sua figlia Rossella, perché vuole sapere come sta la donna e quali sono le novità legate al suo stato di salute.

Michele dimostrerà di non aver mai dimenticato la donna che, negli episodi precedenti della soap opera, gli ha dato una mano a risolvere il mistero legato alla morte di Assane, facendogli ritrovare il corpo, dopo diversi giorni dalla sparizione nel nulla.

Tra Rosa e Damiano, invece, tornerà il sereno: i due torneranno a mostrarsi come una coppia a tutti gli effetti e saranno pronti a riprendere in mano le redini della loro storia d'amore.

Eduardo si ritrova in pericolo nei prossimi episodi di Upas fino al 26 dicembre

Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole, inoltre, rivelano che Raffaele vivrà con un pizzico di amarezza e di nostalgia il suo ultimo Natale nel ruolo di portiere di Palazzo Palladini e intanto, assieme alla sua amata Ornella, si appresterà a trascorrere il periodo delle feste in compagnia del figlio Diego e della sua compagna Ida.

Eduardo, invece, si renderà conto che Stella non è una donna affidabile, motivo per il quale proverà a prenderne le distanze e a dissociarsi.

Peccato, però, che Stella non abbia alcuna intenzione di rinunciare alla presenza di Eduardo nella sua vita e si renderà protagonista di un gesto azzardato, che finirà per mettere in serio pericolo l'ex malavitoso.

Micaela, invece, deciderà di confidarsi con Manuela e Niko sulla difficile situazione che si è creata tra Jimmy e i suoi amici.

La storia d'amore tra Ida e Diego nella soap Un posto al sole

Negli episodi precedenti di Un posto al sole, Ida aveva vissuto dei momenti di grande paura nel momento in cui Roberto Ferri sembrava disposto a tutto pur di toglierle il bambino e prendersene cura.

La donna, grazie al supporto di Diego, riuscì a riprendere la custodia del bambino e tornò a fare la mamma a tempo pieno, intraprendendo una relazione stabile con il figlio di Raffaele.