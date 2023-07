L'estate di Canale 5 si colora di giallo con l'arrivo di Signora Volpe, la serie televisiva inglese girata interamente tra l'Umbria e il Lazio. La protagonista, interpretata da Emilia Fox, si occuperà della risoluzione di diversi casi di cronaca ma non mancherà l'amore. Nel cast ci saranno anche molti attori italiani: tra gli altri, Giovanni Cirfiera a Imma Piro, Luigi Di Fiore, Paolo Saverio e Gaia Scodellaro. Si parte da mercoledì 19 luglio con tre puntate tra indagini e sentimenti.

Anticipazioni Signora Volpe: si inizia mercoledì 19 luglio

Signora Volpe è la nuova fiction di Canale 5 che andrà in onda il mercoledì in prima serata.

La protagonista, Sylvia Fox, è una ex spia che lavora al quartier generale dell'MI6, un'agenzia di Londra. La donna si recherà in Italia grazie all'invito di matrimonio di una sua nipote e, annoiata dal lavoro al suo ufficio, deciderà di restare nel Bel Paese per una pausa. La vacanza di Sylvia, presto prenderà una piega inaspettata, perché lo sposo sparirà e verrà ritrovato un cadavere nel lago. La signora Fox inizierà a indagare e si ritroverà coinvolta anche in altri casi da risolvere. Nel suo percorso, la protagonista incontrerà il capitano dei carabinieri Giovanni Riva, interpretato da Giovanni Cirfiera. In un primo momento l'uomo sembrerà infastidito dalla presenza di Sylvia, ma presto i due diventeranno una squadra vincente.

Trama prima puntata: Sylvia andrà alle nozze della nipote

Secondo le anticipazioni tv della prima puntata di Signora Volpe, Sylvia partirà da Londra per recarsi alle nozze di una sua nipote in Umbria. La cerimonia, tuttavia, non sarà affatto tranquilla e rilassante come si aspettava la protagonista, perché lo sposo sembrerà sparito nel nulla.

La donna non potrà mettere a freno il suo istinto dovuto a tanti anni di servizio e inizierà a indagare. Nel lago vicino al luogo delle nozze, inoltre, verrà ritrovato il corpo senza vita di una donna. Sul posto arriveranno i carabinieri e in particolare il capitano Riva che vedrà subito Sylvia come un intralcio al suo lavoro.

La serie tv è stata girata interamente in Italia

Pur trattandosi di una Serie TV inglese, le storie sono ambientate in Italia, principalmente in provincia di Perugia. Molte sequenze, inoltre, sono state girate tra Roma e il Lago di Bracciano e questi posti hanno incantato l'attrice protagonista. In un'intervista, Emilia Fox ha affermato: "Sono rimasta incantata, questo Paese è qualcosa di unico". Nel cast ci sono diversi attori italiani e oltre a Giovanni Cirfiera c'è anche Imma Piro, volto già visto nelle fiction Rai con Mina Settembre e I Bastardi di Pizzofalcone.