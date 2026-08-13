Vera abbraccerà suo padre nelle prossime puntate de La Promessa: sarà un incontro del tutto casuale perché il Duca avrà degli affari in sospeso con Manuel.

Le anticipazioni rivelano che Vera starà attenta a non farsi scoprire da suo padre, ma non ci riuscirà. Appena il Duca scorgerà sua figlia chiederà a Cristobal di convocarla nel suo studio. Sarà una grande emozione per Vera, soprattutto quando troverà in suo padre un uomo affettuoso e per niente arrabbiato con lei.

Il padre di Vera tornerà a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Vera e suo padre saranno protagonisti nelle prossime puntate.

La ragazza continuerà a nascondersi dal pericoloso Duca di Carril e avrà il sostegno dei suoi amici, ma questo non basterà. Il destino, infatti, giocherà un ruolo fondamentale in questa storia, perché Manuel e suo cugino Ciro entreranno in affari con il Duca di Carril. Il padre di Vera, quindi, frequenterà spesso La Promessa e i rischi aumenteranno. Pur di evitare il duca, la cameriera fingerà di essere malata e non uscirà dalla sua stanza. Durante una delle visite, però, Vera passerà dal corridoio e il Duca vedrà finalmente sua figlia. L'uomo non farà scenate, ma chiederà a Cristobal di convocare la cameriera nel suo studio perché vorrebbe parlarle da solo. Quando Vera andrà nell'ufficio del maggiordomo si troverà faccia a faccia con suo padre e sarà a dir poco terrorizzata.

L'incontro inaspettato di Vera e il duca di Carril

Nelle prossime puntate de La Promessa, Vera sarà accolta da suo padre in un modo totalmente diverso da quello che si aspettava. "Sei proprio tu?" chiederà l'uomo emozionato, "Io e tua madre abbiamo temuto il peggio". Il Duca di Carril non rimprovererà sua figlia, ma ringrazierà il cielo per il fatto che sia ancora viva. Vera si siederà con suo padre che le prenderà le mani e le prometterà che presto la riporterà a casa, da sua madre e suo fratello. "Troverò un modo per spiegare a tutti la tua assenza", dirà il Duca di Carril, ignaro dei contatti che Vera ha mantenuto con la contessa e Federico. Il tono affettuoso di suo padre stupirà molto la cameriera che sarà felice di poter tornare alla sua vecchia vita da nobile.