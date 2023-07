Vari colpi di scena caratterizzeranno le puntate di Terra Amara che andranno in onda su Canale 5 dal 9 al 14 luglio. Mentre Zuleyha e Yilmaz continueranno a organizzare la loro fuga, Hunkar dovrà far fronte al ritorno in paese dell'ex amante del marito, Sevda. Per di più la matrona degli Yaman scoprirà che Demir non ha mai smesso di frequentare Sevda e per questo disconoscerà suo figlio. Intanto, Fekeli sarà piacevolmente sorpreso nel ritrovare il nipote Fikret, che inviterà a vivere in casa sua.

Fekeli ritrova il nipote Fikret

Nelle puntate di Terra amara che verranno trasmesse da domenica 9 a venerdì 14 luglio vedranno il tentativo di Fekeli di difendere Mujgan dalle accuse fattele dal marito.

Yilmaz saprà bene che la moglie ha provato a uccidere Zuleyha, ma il padrino lo riterrà impossibile.

Intanto Hunkar otterrà il perdono di Zuleyha e poi metterà alla porta Demir con l'ausilio di un fucile per difendere la nuora e i nipoti. Tale scena verrà vista da Cetin che informerà subito sia Yilmaz che Fekeli.

Dopo aver visto un'auto aggirarsi sospetta nei pressi di villa e fabbrica di Fekeli, Cetin riferirà tutto al suo padrone e dopo aver scoperto dove soggiorna il misterioso uomo entrambi si recheranno da lui. Alì Rahmet resterà senza parole quando si troverà davanti il nipote Fikret, figlio di suo fratello Musa, che non vedeva da quando aveva quattro anni. Intanto, Sabahattin celebrerà il suo matrimonio con Julide e a sorpresa si presenterà Demir con Sevda.

Informata dei fatti, Hunkar si recherà alla cerimonia e assisterà al discorso del figlio che racconterà ai presenti che Sevda non solo è stata l'amante del padre ma che lui la considera una seconda madre.

Yilmaz rifiuta di essere adottato da Fekeli

Hunkar scioccata deciderà di disconoscere il figlio. I guai per Sabahattin non saranno terminati visto che Sermin si presenterà e verserà vernice rossa sull'abito da sposa di Julide.

Ormai però i due saranno marito e moglie. Mentre Fekeli convincerà il nipote ritrovato a trasferirsi a casa sua, Hunkar darà via tutti i vestiti del figlio. La presenza di Fikret alla villa sarà vista male da Cetin e Behice che per motivi differenti saranno sospettosi. Invece, Yilmaz ne sarà lieto visto che spererà che il padrino si leghi al nipote in vista della sua fuga con Zuleyha.

Per questa ragione, Akkaya rifiuterà anche di essere legalmente adottato da Alì Rahmet, inventando che non vuole mancare di rispetto al suo padre biologico.

Intanto, dopo la morte di Hatip, Rasit si ritroverà senza lavoro ma verrà assunto dagli Yaman. Nel frattempo, la vedova Naciye lascerà il paese e Demir comprerà la casa appartenuta a lei a Tellidere e vi farà trasferire Sevda. La notizia darà ulteriore dolore a Hunkar. Quest'ultima per vendetta venderà le sue quote dell'azienda di famiglia a Yilmaz.

Intanto, Demir scoperta la novità andrà a lamentarsi con Fekeli che però sarà all'oscuro di tutto. Infine, Zuleyha rifiuterà di denunciare Mujgan anche quando scoprirà attraverso Gulten che Behice sta mettendo in giro brutte voci sul suo conto.