Le anticipazioni di Un posto al sole relative alle puntate che andranno in onda dal 16 al 20 febbraio svelano che Roberto scoprirà che la figlia Cristina e Greta sono stati coinvolti in un grave incidente stradale. Ferri correrà al capezzale della figlia.

La preoccupazione di Roberto per la figlia

Le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che verranno trasmesse su Raitre da lunedì 16 a venerdì 20 febbraio prendono il via da un grave incidente stradale le cui vittime saranno Greta e Cristina. Le due saranno in pericolo di vita tanto che i medici dovranno intervenire per salvarle.

Ben presto, Roberto e Marina verranno informati dell' accaduto e l'imprenditore correrà al capezzale della figlia, preoccupato per lei e incapace di affrontare la sofferenza che il momento produrrà.

Giunto in ospedale, Roberto verrà informato delle condizioni di Cristina: la ragazza non sarà in pericolo di vita anche se dovrà affrontare qualche ferita. Per Greta invece le condizioni saranno molto gravi, tanto che non si saprà ancora bene se le conseguenze dell'incidente potrebbero essere nefaste.

Eleanor lascia Napoli

A Palazzo Palladini, Eleanor si preparerà per partire. Lasciare Napoli per l'americana si rivelerà più difficile del previsto visto che si è sentita accolta da tutti e in modo speciale da Raffaele con il quale ha instaurato un rapporto speciale.

Il portiere rimarrà di stucco di fronte ad un gesto inaspettato di Eleanor.

Frattanto, il rapporto tra Anna e Gianluca si evolverà, tanto da fra sperare il giovane Palladini in una svolta sentimentale. Sasà e Mariella, invece, si daranno da fare per trovare un uomo adatto a Bice e i due decideranno di incontrare qualcuno che ai loro occhi sembrerà la persona giusta.

Infine, Samuel in vista del Carnevale deciderà di organizzare una festa che coinvolgerà tutti gli abitanti del Palazzo. Nonostante l'atmosfera allegra e gioiosa, non mancheranno comunque le tensioni.

Un uomo per Bice

Momenti divertenti si vivranno quando Mariella e Sasà uniranno le forze per trovare l'uomo giusto per Bice, distogliendola dalla sua dipendenza dallo shopping.

Chi sarà il fortunato? Non è specificato che incontreranno i due amici, ma certamente non mancheranno le vicende esilaranti soprattutto quando la peperina Bice scoprirà cosa hanno in serbo per lei il fratello e la sua migliore amica.