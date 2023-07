Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne 2023/2024 rivelano che ci sarà spazio per la presenza di alcuni volti noti della trasmissione che, anche quest'anno, torneranno per mettersi in gioco tra le file del parterre over.

Tuttavia, tra i vari nomi che sono circolati in queste settimane, vi sono anche alcuni che in realtà non avranno la possibilità di riaffacciarsi in trasmissione.

È questo il caso dell'ex dama Pinuccia che, in una delle sue ultime interviste estive, aveva espresso il desiderio di poter tornare nuovamente in trasmissione a settembre, così come non ci sarà Giorgio Manetti.

Pinuccia non torna nel cast: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni sul cast di Uomini e donne 2023/2024, rivelano che sicuramente non ci sarà spazio per il ritorno dell'ex dama Pinuccia.

Nonostante abbia chiesto a Maria di poter tornare, anche per presentare il suo primo singolo, la presenza della dama di Vigevano non è affatto prevista nel cast del prossimo settembre.

Del resto, la padrona di casa del talk show era stata particolarmente categorica e dura nei confronti di Pinuccia, quando decise di allontanarla dalla trasmissione per la troppa invadenza nei confronti del cavaliere Alessandro.

Pinuccia, quindi, dovrà mettersi l'anima in pace: al momento, infatti, Maria e il suo team non hanno intenzione di richiamarla.

Giorgio non torna a far parte del cast della prossima edizione di Uomini e donne

Non tornerà in studio a Uomini e donne 2023/2024 neppure l'ex fidanzato di Gemma, il "gabbiano" Giorgio Manetti.

In queste settimane si è parlato di un possibile ritorno in studio del cavaliere, pronto a riconquistare la sua storica ex fidanzata, ma così non sarà.

Giorgio, infatti, non sarebbe interessato a riprendere parte alla trasmissione del pomeriggio di Canale 5 ne tantomeno sarebbe intenzionato a riconquistare il cuore di Gemma Galgani.

Armando e Riccardo in bilico nel cast di Uomini e donne 2023/2024

Per quanto riguarda, invece, i volti in bilico della prossima stagione di Uomini e donne, ci sarebbe il cavaliere Armando Incarnato.

Questa estate ci sono state un po' di segnalazioni sul suo conto, tra cui quella legata ad una nuova frequentazione. Peccato, però, che Armando non sia intervento né per smentire né per confermare, alimentando ancora di più i sospetti social.

Ecco perché, a settembre, Armando potrebbe non essere riconfermato nelle file del parterre del trono over, così come potrebbe essere in bilico la presenza di Riccardo Guarnieri, un altro protagonista storico di Uomini e donne, onnipresente in trasmissione da svariate edizioni (con scarso successo dal punto di vista sentimentale).