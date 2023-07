Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e donne del prossimo settembre? L'appuntamento con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi riparte a metà settembre su Canale 5 e, in queste settimane, emergono già le prime indiscrezioni su coloro che potrebbero approdare in trasmissione.

Tra i vari nomi, spiccano soprattutto quelli di alcuni ex corteggiatori delle ultime edizioni, i quali potrebbero avere una seconda chance per volere della De Filippi.

Un'ipotesi che, tuttavia, ha scatenato già accese polemiche in rete e sui social, dove in tanti sostengono che bisognerebbe puntare su volti nuovi, mai visti prima in tv.

Ex corteggiatori di Uomini e donne arruolati come nuovi tronisti a settembre?

Nel dettaglio, le prime indiscrezioni sui prossimi tronisti di Uomini e donne, rivelano che potrebbe esserci spazio per il ritorno di Alessio Campoli e quello di Alice Barisciani.

Trattasi di due ex pretendenti della passata edizione che, dopo essere stati "scartati" al rush finale, potrebbero avere la possibilità di mettersi in gioco, questa volta come tronisti ufficiali.

Tra i nomi emersi in queste ore, anche quello di Carola Carpanelli, reduce dalla fine della sua storia d'amore con Federico Nicotera, durata all'incirca tre mesi.

Scoppia la protesta sui nuovi tronisti di Uomini e donne

Sta di fatto che, queste prime indiscrezioni sul possibile ritorno di ex corteggiatori come tronisti a Uomini e donne, ha scatenato già un vespaio di critiche e polemiche social.

Numerosi fan hanno puntato il dito contro la trasmissione, sostenendo che non bisognerebbe dare spazio a persone che hanno avuto già la possibilità di mettersi in gioco in studio, dato che il loro scopo potrebbe essere quello di cercare solo visibilità e popolarità.

"Basta con questi ex corteggiatori rifiutati che tornano come tronisti.

Cacciateli via tutti e puntate su nomi nuovi", ha commentato ancora un altro spettatore social del talk show di Maria De Filippi.

'No a chi prende in giro', i fan di Uomini e donne polemici

"Bisogna puntare su volti inediti, persone che sono interessate realmente a cercare la propria anima gemella in tv e non sui classici personaggi che vogliono solo la popolarità e prendono in giro il pubblico", ha scritto ancora un altro commentatore social.

Un pensiero in parte condiviso anche da Tina Cipollari, la storica opinionista del talk show, che in questi giorni ha commentato sui social le indiscrezioni sui nuovi tronisti.

Tina, senza troppi giri di parole, ha ammesso che non vorrebbe vedere nessuno degli ex corteggiatori del talk show come prossimi tronisti, auspicando così che vengano scelti volti inediti.