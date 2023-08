La programmazione di Terra Amara del mese di settembre prevede delle variazioni importanti nel daytime pomeridiano di Canale 5.

La soap opera turca è confermata per tutta la durata della stagione tv 2023/2024 come sempre in prima visione assoluta, ma ci saranno dei cambiamenti legati alla messa in onda del weekend.

Di domenica pomeriggio, ad esempio, non ci sarà spazio per le nuove puntate in daytime e in prime time.

Come cambia la programmazione di Terra amara da settembre

Il cambio programmazione per Terra amara prevede un ritorno stabile della soap opera al sabato pomeriggio a partire dal 2 settembre.

Le nuove puntate andranno in onda sempre nello slot orario che va dalle 14:10 alle 14:45 circa, a e seguire ci sarà spazio per La Promessa e My home my destiny.

Al momento non è prevista la puntata speciale della soap opera turca, ma non si esclude che si possa tornare alla vecchia programmazione in concomitanza con il ritorno in video di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

La soap Terra amara sospesa di domenica e non va in prime time

Situazione differente per la domenica pomeriggio, dato che dal 17 settembre è previsto il ritorno in daytime di Amici 23.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi è confermato nella fascia del pomeriggio festivo Mediaset, come sempre dalle 14 alle 16:30 circa.

Questo vuol dire che dal 17 settembre non ci sarà più spazio per la messa in onda delle soap opera nel daytime pomeridiano domenicale di Canale 5.

Sia Beautiful che Terra amara saranno sospese la domenica per lasciare spazio al talent show e la soap turca non troverà spazio neppure in prime time.

In un primo momento erano state annunciate una serie di puntate speciali della soap nella fascia serale di Canale 5, ma alla fine non sarà più così.

Yilmaz muore in un incidente stradale: anticipazioni Terra amara nuove puntate

Mediaset ha scelto di rinunciare alla messa in onda di Terra amara in prime time per lasciare spazio al finale de La ragazza e l'ufficiale 2.

Intanto le anticipazioni sulle prossime puntate rivelano che, dopo la morte di Hunkar, ci sarà spazio per un altro addio che finirà per scuotere profondamente la vita degli abitanti di Cukurova.

Yilmaz rimarrà coinvolto in un incidente stradale che avrà delle conseguenze nefaste sulla sua vita.

Verrà portato con urgenza in ospedale e a quel punto i medici prenderanno atto della gravità della situazione. Le sue condizioni di salute peggioreranno nel giro di pochi giorni e alla fine Yilmaz morirà: Zuleyha sarà costretta a rinunciare per sempre alla sua favola d'amore.