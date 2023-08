L'appuntamento con Terra amara prosegue nella settimana che va dal 7 all'11 agosto 2023 e non mancheranno i colpi di scena.

Al centro dell'attenzione ci saranno le vicende di Hunkar, la quale si ritroverà a fare i conti con un triste e inesorabile destino che la porterà via per sempre dai suoi cari.

Novità anche per Zuleyha, la quale finirà per prendere una decisione del tutto spiazzante sulla sua nemica Mujgan.

Behice messa nei guai da Hunkar: anticipazioni Terra amara 7-11 agosto

Le anticipazioni di Terra Amara fino all'11 agosto 2023 rivelano che Hunkar scoprirà tutti i segreti e le bugie della nemica Behice e non avrà alcuna intenzione di tacere.

La donna si dirà pronta ad affrontare faccia a faccia la nemica, per informarla del fatto che ha saputo tutti i suoi loschi movimenti del passato, con i quali ha fatto fuori i precedenti mariti.

A quel punto nascerà uno scontro al vetriolo e le due donne che si ritroveranno l'una contro l'altra.

Il colpo di scena non tarderà ad arrivare: gli spoiler di Terra amara rivelano che Behice tirerà fuori coltello con il quale colpirà mortalmente la sua avversaria.

La morte di Hunkar: anticipazioni Terra amara 7-11 agosto

A quel punto per Hunkar non ci sarà niente da fare: morirà sul colpo e come se non bastasse Behice eliminerà ogni traccia dell'omicidio, così da non destare sospetti.

Un piano studiato a tavolino, che le permetterà di uscirne indenne ed evitare di finire nei guai.

Si assisterà così alla dipartita di uno dei personaggi chiave della soap opera, molto amato dal pubblico nonostante la sua aura da cattiva.

Zuleyha spiazza su Mujgan: anticipazioni Terra amara 7-11 agosto

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara previste fino all'11 agosto, in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio anche per la vendetta di Zuleyha nei confronti di Yilmaz.

La donna, in un primo momento, si rifiuterà di avere a che fare con il suo amato e non riuscirà a perdonarlo per averle portato via (seppur per poco tempo) il piccolo Adnan, facendole vivere dei momenti di grande paura e sconforto.

Zuleyha, in un raptus di follia, dirà a Yilmaz che non ha alcuna intenzione di avere a che fare con lui e che desidera eliminarlo dalla sua vita.

Come se non bastasse, cambierà idea anche sul piano di fuga con Yilmaz da Cukurova insieme ai loro figli. La donna si immedesimerà in Mujgan e finirà per spiazzare Yilmaz, dicendogli che non vuole farle del male privandola dei suoi bambino.

Yilmaz dovrà rassegnarsi all'idea che sta perdendo la donna della sua vita?