Le anticipazioni delle nuove puntate deIl Paradiso delle signore 10, in programma prossimamente su Rai 1, rivelano che Adelaide continuerà a tramare alle spalle del suo ex Marcello e della sua nuova compagna Rosa Camilli, con l’intento ben preciso di rovinare la loro storia d’amore.

La contessa cercherà di fare il possibile per rendergli la vita impossibile e creare tensioni tra i due giovani innamorati, che avevano anche progettato di convolare a nozze al più presto.

La contessa Adelaide pronta a rovinare la relazione di Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10

Nel corso dei nuovi episodi della soap opera pomeridiana di Rai 1, Adelaide continuerà a mostrarsi con il dente avvelenato nei confronti del suo ex Marcello e della sua nuova compagna Rosa Camilli.

La contessa non avrà alcuna intenzione di lasciare impunito il suo ex per lo sgarbo che le ha fatto, umiliandola pubblicamente dopo la fine della loro relazione e la conseguente cancellazione del matrimonio. Marcello, infatti, è intenzionato a voltare pagina al più presto assieme alla sua nuova fiamma, Rosa Camilli.

Adelaide, quindi, cercherà in tutti i modi di tornare a fare breccia nel cuore del suo ex Marcello e, con la sua perfidia, riuscirà a mettere a segno alcuni colpi che finiranno per creare tensioni all’interno della coppia.

Adelaide prova a rovinare le nozze di Marcello e Rosa

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10, previsti nel corso dell’inverno, rivelano che Adelaide cercherà in tutti i modi possibili di rovinare la storia d’amore tra Rosa Camilli e Marcello.

Lo scopo della contessa Di Sant’Erasmo sarà quello di evitare che i due ragazzi possano convolare a nozze. Un piano strategico che potrebbe avere conseguenze inaspettate nel corso delle puntate che porteranno al gran finale di questa decima stagione della soap opera, previsto come sempre entro le prime settimane di maggio, in prima visione assoluta su Rai 1.

Crescono gli ascolti de Il Paradiso delle signore

In attesa di tutti i risvolti, l’appuntamento con la soap continua a registrare buoni ascolti nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1.

La media delle puntate trasmesse in queste settimane di dicembre è in costante crescita, con punte che hanno raggiunto anche la soglia di 1,8 milioni di spettatori e picchi del 22% di share.

Dati in aumento rispetto alle settimane precedenti, favoriti anche dal cambio di programmazione della soap, che non deve più sfidare l’appuntamento con La Forza di una Donna nel daytime di Canale 5, la soap dei record capace di toccare anche il 25–27% di share con oltre 2,2 milioni di spettatori.