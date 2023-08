Vanessa Gravina, che nel Paradiso delle signore interpreta il personaggio della contessa Adelaide di Sant'Erasmo, ha rilasciato un'intervista a Riviera Oggi in cui ha fatto degli interessanti spoiler in merito alla prossima stagione della soap opera di Rai 1. La donna ha parlato di quello che accadrà al suo personaggio e non ha esitato a dire che si verificheranno delle cose assolutamente sconvolgenti. La contessa, infatti, si troverà a fare una scoperta sulla sua vita privata, ma non solo. Ci saranno delle ripercussioni anche sul grande magazzino.

Il grande segreto di Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della prossima stagione del Paradiso delle signore, che aprirà i battenti su Rai 1, sempre poco dopo le 16:00, a partire da lunedì 11 settembre, vedremo che ci saranno delle grandi novità per Adelaide. La contessa, infatti, scoprirà di avere una figlia segreta. Anni fa diede alla luce una bambina ma le fu detto che la piccola era nata morta. In realtà, però, le cose non sono andata in questo modo, pertanto, la donna si troverà a fare i conti con questa notizia sconvolgente. Apprendere questa novità porterà a delle conseguenze inaspettate, che avranno ripercussioni anche in altri ambiti.

Vanessa Gravina svela cosa succederà al suo personaggio nella prossima stagione della soap opera

Gli spoiler inerenti la prossima stagione del Paradiso delle signore, infatti, rivelano che ci sarà un riavvicinamento anche con Umberto Guarnieri, ma non solo. Nel corso di una recente intervista, Vanessa Gravina ha spiegato che la contessa tornerà con una notizia bomba che lascerà tutti senza parole.

Questa novella andrà ad impattare anche nella sfera economica della donna. A tal proposito, l'attrice ha rivelato:

"La contessa tornerà con una rivelazione che sconvolgerà non solo l’organizzazione affettiva, ma anche la sfera economica del Paradiso. Per alcuni sarà una bellissima novità, per altri sarà una minaccia, ma non vi spoilero altro".

Vanessa spiazzata dal personaggio di Adelaide

Nel corso di tale intervista, Vanessa Gravina ha detto anche che il personaggio che interpreta al Paradiso delle signore la spiazza continuamente. Adelaide, infatti, è una donna che sorprende, una persona che porta dentro di sé delle esperienze di vita davvero interessanti e intriganti. La contessa, inoltre, è una persona che non ha peli sulla lingua e non ha certamente paura di dire in faccia tutto quello che pensa senza indugiare. Vanessa, per contro, nella vita di tutti i giorni è piena di sensi di colpa, pertanto, interpretare un personaggio così diverso da lei per certi versi è anche una sfida e uno sprono a migliorarsi.