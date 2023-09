Negli ultimi mesi, il nome di Belen Rodriguez è stato costantemente al centro del Gossip per via della fine (l'ennesima) del matrimonio con Stefano De Martino: la showgirl non si è mai esposta direttamente sulla vicenda ma nelle scorse ore ha rivelato alcuni dettagli circa il momento piuttosto delicato che ha vissuto in seguito alla rottura.

Le spiegazioni di Belen

Su Instagram una fan ha commentato uno scatto pubblicato dalla Rodriguez: "Bella, ma dimagrita tantissimo". In risposta a commenti come questo, Belen ha condiviso apertamente le ragioni della perdita di peso: "Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero difficili.

Ho perso 7 chili, ora sto mangiando tantissimo".

Oltre alla separazione dal marito, la showgirl ha dovuto affrontare anche l'addio a Mediaset (da lei etichettato come una scelta personale) con il definitivo allontanamento da programmi quali "Tu sì que vales" e "Le Iene". Lo stress che è derivato da entrambe le situazioni ha causato dunque un evidente perdita di appetito per la Rodriguez, che di recente ha però riacquistato il sorriso (e a quanto pare la voglia di mangiare) grazie ad una nuova relazione.

La storia con Lorenzoni, anche De Martino si è rifatto una vita

Il nuovo compagno è Elio Lorenzoni, un imprenditore italiano e presidente di Lorenz Motors. I due si conoscerebbero da almeno 10 anni ma solo di recente, da qualche mese, il loro rapporto è diventato qualcosa di più.

Ad ufficializzare la relazione la stessa showgirl argentina tramite uno dei tanti scatti condivisi sui social. I due sono stati avvistati in atteggiamenti intimi per la prima volta alla festa di compleanno di Ignazio Moser, cognato di lei, successivamente sono stati ripresi insieme in varie altre occasioni, intenti a scambiarsi effusioni in pubblico per le vie di Milano.

Se Belen Rodriguez ha voltato pagina lo stesso può dirsi anche per l'ex marito Stefano De Martino, che di recente è stato paparazzato insieme alla nuova fiamma, Martina Trivelli, una ragazza di 26 anni estranea al mondo dello spettacolo come del resto desiderava lo stesso conduttore Rai.

Qualche sera fa la Trivelli ha cenato insieme a De Martino in un noto ristorante di Milano e dopo i due sono andati a casa di lui, da cui lei è uscita solo al mattino dopo.

Rodriguez e De Martino dovranno comunque continuare a mantenere un rapporto civile anche perchè condividono un figlio, Santiago, che questa estate è stato a lungo in vacanza col padre.