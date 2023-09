Nella puntata di Terra Amara che andrà in onda su Canale 5 domenica 3 settembre alle ore 14:30, Mujgan apprenderà da una dottoressa delle accuse di Zuleyha contro sua zia e deciderà di minacciarla davanti alla sua famiglia. A quel punto, Demir penserà di denunciarla alle autorità usando la confessione scritta da Yilmaz, ma scoprirà che il foglio è scomparso. Successivamente, Yaman andrà da Fekeli e i due sospetteranno di Behice per l'omicidio di Hunkar.

Mujgan minaccia di rovinare Zuleyha denunciandola

Nella prima parte della puntata di Terra amara, un'infermiera confesserà a Mujgan che Zuleyha ha accusato pubblicamente Behice di aver assassinato a sangue freddo sua suocera davanti a tutte le donne di Cukurova.

A questo punto, la dottoressa crederà che, indirettamente, la signorina Altun abbia istigato l'aggressione di sua zia che ora sta lottando tra la vita e la morte al pronto soccorso.

Per questo motivo, Mujgan si recherà a villa Yaman minacciando Zuleyha di distruggerla, ma Demir interverrà, infastidito dal comportamento della dottoressa nei confronti di sua moglie.

Demir vuole far arrestare Mujgan usando la confessione

Successivamente, Demir entrerà nel suo studio furibondo, ormai deciso a far arrestare Mujgan per il tentato omicidio di Zuleyha, ma non troverà la lettera di confessione firmata da Yilmaz. Pertanto capirà che il documento è stato rubato dalla sua scrivania e penserà che a farlo sia stata Sermin.

A questo punto, Demir si dirigerà a casa della cugina chiedendole spiegazioni, ma stavolta la donna sembrerà non entrarci nulla in questa storia. Intanto, Zuleyha e Saniye toglieranno gli abiti di Hunkar dall'armadio confortandosi a vicenda per il dolore.

Yaman parla con Fekeli dell'omicidio di Hunkar in Terra Amara

Nella parte finale della puntata di Terra Amara, Demir deciderà di andare da Fekeli per chiedergli se i sospetti di Zuleyha sulla signora Behice possano in qualche modo essere veritieri: l'uomo apparirà ancora distrutto per la perdita della signora Yaman.

Tuttavia, Ali Rahmet farà sapere al figlio di Hunkar che anche lui inizia a sospettare della zia di sua nuora.

Nel frattempo, Yilmaz affronterà Fikret dopo aver scoperto che stava aiutando sua moglie a scappare insieme a suo figlio per Istanbul: il giovane ammetterà che la dottoressa Hekimoglu l'ha ingannato. Infine, Mujgan tornerà in ospedale per vedere Behice e chiederà alla zia di non lasciarla da sola in questo delicato momento e di rimettersi in forze.