La soap opera turca Terra Amara il cui titolo originale è Bir Zamanlar Çukurova, non smette di stupire i telespettatori di Canale 5 con tanti colpi di scena. Nelle prossime puntate in programmazione tra qualche settimana, Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) tornerà a tramare contro Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), nonostante la riconciliazione avvenuta prima della perdita del marito Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Dagli spoiler si evince, che la dottoressa stringerà un’alleanza con la collega Ümit Kahraman (Hande Soral), dato che la aiuterà a far finire il matrimonio della sua rivale con il ricco imprenditore Demir Yaman (Murat Unalmis).

Trame turche, Terra amara: Demir mette fine alla tresca con Umit

Le anticipazioni turche sui nuovi episodi della telenovela, raccontano che a seguito della morte del protagonista Yilmaz a causa di un terribile incidente stradale, Zuleyha tornerà a vivere alla tenuta Yaman su invito del marito Demir. Ben presto quest’ultimo cadrà nella trappola architettata dal suo fratellastro Fikret (Furkan Palali) per distruggerlo: in particolare la nuova dottoressa Ümit in combutta con il new entry inizierà a sedurre il ricco imprenditore. Yaman intraprenderà una tresca clandestina con la collega di Mujgan, ma quando si renderà conto di amare Zuleyha metterà fine ai loro incontri segreti.

A questo punto Umit vuoterà il sacco alla dottoressa Hekimoglu, rivelandole di essere stata scaricata da Demir poiché ha deciso di rimanere al fianco di Altun anche per il bene dei figli Adnan e Leyla.

Fikret deciso a partire, Mujgan nasconde un bracciale di Umit nella macchina di Yaman

Intanto Fikret quando apprenderà grazie alla zia Lütfiye Duman (Hülya Darcan) che in realtà la sua defunta madre non fu violentata da suo padre Adnan Yaman in passato, sarà determinato ad abbandonare Cukurova e a tornare a vivere in Germania rinunciando quindi alla sua vendetta.

Mujgan anche se si accorgerà di provare dei sentimenti per il fratellastro di Demir, tornerà a odiare Zuleyha non appena saprà che è felice con il marito: per questa ragione la dottoressa Hekimoglu inviterà Umit a non mollare la presa, e quindi a fare il possibile per riconquistare l’ex amante Yaman. Addirittura Mujgan offrirà il suo aiuto alla collega per farle raggiungere il suo obiettivo.

La vedova di Yilmaz approfitterà di una visita che Zuleyha e Demir faranno ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) per parlare di Fikret per mettere in atto un piano: la dottoressa Mujgan nasconderà sotto un sedile dell’automobile di Yaman un bracciale di Umit, appositamente per far scoprire a Altun del tradimento del marito.