Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana che va dal 6 al 10 novembre, rivelano che ci sarà spazio per il ritorno in città di Vito e, a quel punto, non mancherà un confronto con Matteo Portelli, che ha preso il suo posto all'interno del grande magazzino.

Spazio anche alle vicende di Alfredo che, con i suoi modi di fare sospetti, attirerà i dubbi di Armando: il ragazzo nasconde un segreto e, il capo-magazziniere del Paradiso vuole scoprire come stanno realmente le cose.

Il ritorno di Vito spiazza Maria

Il colpo di scena più importante di questa nuova settimana de Il Paradiso delle Signore fino al 10 novembre, sarà legato in primis alle vicende di Maria, che si ritroverà a dover fare i conti con il ritorno del suo compagno Vito.

Il ragazzo rimetterà piede a Milano dopo essere stato per un lungo periodo in Australia e finalmente potrà scoprire come stanno le cose con la sua fidanzata, dopo la lunga e forzata separazione.

Al momento, infatti, Vito non sa che Maria si è lasciata andare a dei momenti di effusione con il giovane Matteo Portelli diventato il nuovo contabile del grande magazzino milanese, ma si renderà conto ben presto che c'è qualcosa di diverso nella sua fidanzata.

Matteo affronta il fidanzato di Maria

Intanto, in questi nuovi appuntamenti della soap, Vito avrà modo anche di fare un salto al grande magazzino e conoscere di persona Matteo.

Il giovane Portelli, quindi, si ritroverà a dover affrontare colui che lo ha preceduto in questo importante incarico nel grande magazzino milanese e soprattutto conoscerà il fidanzato di Maria, la ragazza che gli ha stregato il cuore.

Per Matteo, quindi, non sarà facile accettare il ritorno in città del suo rivale Vito: il contabile vivrà dei momenti di sconforto, al punto da credere di aver perso ogni possibilità di conquistare la stilista.

Come finirà questo intricato triangolo sentimentale? Maria troverà il coraggio per confessare a Vito ciò che è successo in sua assenza?

Alfredo nasconde un segreto e Armando decide di indagare

E poi ancora, al centro delle nuove trame de Il Paradiso delle signore fino al 10 novembre, ci saranno anche le vicende del giovane Alfredo.

Il suoi ritardi sul lavoro e il suo essere perennemente stanco, attireranno i dubbi di Armando, il quale si renderà conto che c'è qualcosa che non va.

Il capo-magazziniere del Paradiso scoprirà ben presto che Alfredo sta nascondendo un segreto e per tale motivo vorrà metterlo alle strette per farsi confessare cosa sta succedendo.

Alfredo, però, non avrà tanta voglia di uscire allo scoperto e in un primo momento proverà ad evitare le domande di Armando ma, alla fine, confesserà tutta la verità.