Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 20 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity.

Le anticipazioni tedesche di Sturm der Liebe riportano che Constanze, in via di guarigione dopo l'incidente d'auto, cadrà rovinosamente dal letto rischiando ancora una volta la paralisi, ecco che Paul, anziché allontanarsi come aveva assicurato a Josie, cambierà idea decidendo di restare assieme all'avvocatessa.

Nell'hotel, inoltre, inizieranno a verificarsi degli strani furti e in cima alla lista dei sospettati balzerà subito Carolin, soprattutto a causa del suo passato dietro le sbarre: Rosalie e André tenderanno così una trappola a Lamprecht per scoprire se sia davvero una ladra o meno.

Constanze è in via di guarigione ma una rovinosa caduta rimescola le carte

Le trame bavaresi di Tempesta d'amore raccontano che l'incidente automobilistico che ha visto coinvolta Constanze mentre rientrava a Bichlheim sarà ancora indiretto protagonista dei prossimi episodi della soap opera.

La giovane von Thalheim, infatti, sarà rincuorata dai medici in merito alla sua guarigione, coi dottori che le faranno presente che a breve avrà buone chance di riprendere il totale uso degli arti inferiori.

Facile intuire come una notizia rassicurante come questa riempirà d'entusiasmo la cugina di Henning, ma sarà proprio tale euforia a metterla nuovamente nei guai. Constanze inizierà a fantasticare sui prossimi momenti romantici che vivrà assieme al suo amato Paul, totalmente ignara del fatto che il direttore amministrativo è intenzionato a lasciarla, ma durante un attimo d'entusiasmo cadrà accidentalmente per terra.

La rovinosa caduta, dopo gli accertamenti del caso da parte dei medici, sancirà il ritorno del fantasma della paralisi per Constanze: Paul deciderà di restare accanto alla ragazza, contrariamente a quanto aveva assicurato a Josie.

Lindbergh, quindi, comunicherà a Klee che il loro amore non ha futuro perché il suo dovere è di stare assieme a Constanze in un momento così delicato per lei.

André a Rosalie tenderanno una trappola a Carolin

Al Fürstenhof inizieranno poi a verificarsi dei misteriosi furti e il colpevole sulle prime non verrà scoperto: tra i papabili sospettati balzerà subito il nome di Carolin in qualità di ex galeotta.

Dopo aver faticato a farsi assumere in hotel proprio per il suo passato in prigione, Lamprecht dovrà così affrontare la nuova tegola dell'accusa di essere una ladra. A verificare l'effettiva colpevolezza dell'amica di Michael proveranno a pensarci Rosalie e André, che tenderanno una trappola all'istruttrice d'equitazione.