L'appuntamento con Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni annunciano che venerdì 13 ottobre Behice sarà ancora protagonista.

Dopo aver trovato il denaro di Yilmaz nascosto nel terreno dato in donazione da Zuleyha ai bambini orfani, Behice non si darà pace. Mujgan e sua zia vorranno a tutti i costi l'eredità di Akkaya, ma Fekeli spiegherà alla dottoressa che questo non è legalmente possibile. La rabbia di Behice si riverserà sugli Yaman al suo ritorno a casa, ma Sevda non le permetterà di esagerare con gli insulti e le darà uno schiaffo.

Zuleyha proverà a sedare gli animi ma sarà accusata e minacciata da Behice.

Le anticipazioni di Terra amara di venerdì 13 ottobre raccontano che la tensione sarà alle stelle per i protagonisti. Il ritrovamento del denaro di Yilmaz sepolto nel terreno donato all'ente benefico sarà causa di nuovi scontri. Behice e Mujgan rivendicheranno il diritto di ottenere l'eredità di Yilmaz ma non sarà possibile. Fekeli spiegherà alla dottoressa che legalmente l'unica che potrebbe fare qualcosa per avere quel denaro potrebbe essere Zuleyha. Questa situazione far andare su tutte le furie la zia Behice che aveva progettato il suo futuro in base alla somma di denaro che avrebbe ricevuto.

La donna tornerà a casa e sfogherà la sua rabbia sugli Yaman.

La puntata di Terra amara in onda venerdì 13 ottobre vedrà al centro delle scene Behice che rientrerà in casa e inizierà ad urlare contro la villa degli Yaman. Per prima cosa, la zia di Mujgan insulterà Saniye, Gulten e Fadik, ma la moglie di Gaffur saprà come difendersi.

Successivamente, Behice si dirigerà verso la porta della villa urlando il nome di Zuleyha e Sevda uscirà per calmarla. A quel punto, la ex cantante verrà aggredita dagli insulti di Behice che arriverà a definirla come "il rifiuto di Adnan Yaman" e reagirà prontamente. Sevda darà uno schiaffo a Behice, intimandole di non parlarle mai più in quel modo.

Tra le due donne partirà un litigio e in quel momento arriverà Zuleyha.

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata in onda venerdì 13 ottobre Zuleyha si troverà ancora una volta faccia a faccia con Behice. La zia di Mujgan accuserà la donna di aver ceduto di proposito il terreno con il denaro di Yilmaz, per sottrarre loro l'eredità. Zuleyha proverà a difendersi dalle accuse, ma non rinuncerà a provocare Behice che sarà fuori di sé dalla rabbia. Alla fine la donna andrà via dalla villa, ma prima minaccerà Zuleyha: "Ti distruggerò!".