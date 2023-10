Si chiuderà con un colpo di scena la prossima settimana di Un posto al sole in quanto le anticipazioni dei giorni 26 e 27 ottobre evidenziano che su Lara si abbatterà un destino avverso. Tutto avrà inizio quando Roberto chiederà a Marina di non portare a compimento il suo gesto folle per non provocare ulteriormente l'ira di Martinelli. A questo punto la donna si vedrà costretta a fare dietrofront e Lara sembrerà uscirne a testa alta dalla situazione se non fosse per un incalcolato imprevisto.

Renato e Raffaele, frattanto, dovranno escogitare un piano per impedire che l'amico Otello se ne vada da solo a Indica in moto.

Intanto anche Rossella avrà le sue problematiche da affrontare e questa volta la colpa sarà della famiglia del suo futuro sposo. Nel dettaglio, la giovane dottoressa riceverà una notizia spiazzante a ridosso del giorno delle nozze.

Spazio anche a Sergio Massaro che, a causa delle richieste di Bice per la separazione, dovrà affrontare delle conseguenze spiacevoli.

Anticipazioni Un posto al sole del 26/10: Roberto teme le gesta di Marina

Aria di agitazione nell'appartamento di Roberto. Quest'ultimo non sarà per nulla convinto delle gesta folli che Marina intende compiere per fermare definitivamente Lara, perciò le chiederà di lasciar perdere tutto. Il motivo che spingerà l'imprenditore Ferri a fare dietrofront sarà il forte timore di vedersi strappare dalle braccia il piccolo Tommaso, visto che ormai lo considera come un figlio a tutti gli effetti.

Secondo Roberto, infatti, Lara potrebbe arrabbiarsi ancora di più. Nel frattempo a Palazzo Palladini, qualcuno sarà sul punto di mettersi a nudo rivelando il proprio segreto. Si tratta di Luca De Santis.

L'ostinazione di Otello, Luca fa una grossa confessione nel suo diario

Nell'appuntamento di giovedì 26 ottobre della soap opera campana il primario dell'ospedale San Filippo, da tempo, sta combattendo con una grave malattia.

Per il momento ha tenuto Giulia all'oscuro della vicenda, tuttavia l'uomo è consapevole che così facendo rischia di perderla per sempre. Nella puntata del 26 ottobre, Luca si armerà di coraggio e sceglierà di confessarsi attraverso le pagine del suo diario.

Frattanto, Otello si ostinerà a voler andare in moto nel paese in cui ha trascorso gran parte della sua vita con la defunta moglie Teresa.

Renato e Raffaele saranno estremamente preoccupati per il progetto dell'ex vigile al punto che metteranno in cantiere un piano: di cosa si tratterà?

Un posto al sole spoiler 27/10: un destino avverso si abbatte su Lara

Nelle prossime puntate di Upas l'attenzione tornerà a ruotare anche su Rossella. Il giorno del fatidico "Sì lo voglio" si avvicina a grandi passi ma la dottoressa verrà a sapere che nessuno dei familiari di Riccardo prenderà parte alle loro nozze: come reagirà a questa notizia?

Nel frattempo Bice avanzerà una serie di imposizioni vessatorie per acconsentire alla separazione e Sergio Massaro sarà a dir poco costretto ad affrontarne le conseguenze.

Infine, Marina deciderà di dare ascolto a Roberto e lasciare che Lara l'abbia vinta. Ma proprio quando Martinelli sembrerà sul punto di uscirne vittoriosa da questa battaglia, il destino avverso le si abbatterà contro.