Continuano le vicende dei protagonisti della soap Un posto al Sole. Nel corso della settimana che andrà dal 16 al 20 febbraio una drammatica notizia scuoterà il normale equilibrio di alcuni abitanti di Palazzo Palladini. Eleanor deciderà di partire per l'America mentre per Gianluca arriverà un momento felice.

L'incidente di Greta e Cristina

Marina e Roberto dopo aver fatto le ultime modifiche al progetto dello yacht di Mrs Price saranno pronti a festeggiare il loro successo ma una drammatica notizia sconvolgerà la loro tranquillità. Greta e Cristina, dopo un grave incidente d'auto, verrànno ricoverate in ospedale e Ferri verrà subito messo al corrente dell'accaduto.

Precipitatosi in ospedale, l'imprenditore verrà a conoscenza di una drammatica realtà. Sua figlia verrà trattenuta in ospedale per una frattura mentre per Greta, sua madre, la situazione risulterà davvero critica. Per Roberto diventerà estremamente difficile gestire la situazione e vestire il ruolo di padre che finora non aveva mai esercitato con Cristina. Roberto, con estrema difficoltà, cercherà di tranquillizzare la ragazza e di fare del suo meglio per far si che si riprenda. La situazione però peggiorerà quando la piccola Ferri verrà dimessa dall'ospedale per stabilirsi a casa di Roberto e Marina. Le condizioni di Greta continueranno a rimanere gravi e sarà proprio questo il motivo per cui Roberto dovrà rivedere le priorità della sua vita.

Molto probabilmente la permanenza di sua figlia si protrarrà per molto e non si esclude infatti che Greta possa terminare il suo percorso ed uscire così dalle scene in maniera definitiva. Mrs Price intanto, decisa a tornare in America dopo lo scontro con i Buonocore, si preparerà a lasciare Palazzo Palladini ma per lei non sarà affatto facile. Raffaele cercherà di mediare e di convincerla a riappacificarsi con sua cognata Imma. Dopo un'iniziale riflessione Eleanor ascolterà i consigli di Raffaele e festeggerà con lui il risultato raggy. Proprio mentre saranno in corso i festeggiamenti, a Palazzo arriverà qualcuno che li sorprenderà.

Il piano di Mariella

Mariella e Sasà continueranno a cercare un uomo per Bice sotto lo sguardo distratto di Guido.

I due riusciranno a trovare un candidato ideale ma prima di presentarlo alla sorella di Sasà decideranno di incontrarlo da soli per capire se è veramente adatto ma l'inconveniente sarà dietro l'angolo. Per Gianluca invece arriverai un momento felice, il ragazzo a sorpresa riceverà la visita inaspettata di Anna. Tra i due le cose sembreranno andare bene tanto da dare una bella svolta al loro rapporto ma improvvisamente Anna tornerà ad essere cupa e misteriosa desta di molte preoccupazioni nel giovane Palladini.

Eduardo infine, deciso a rigare dritto e a godersi la famiglia chiuderà ogni rapporto con la malavita dopo aver piazzato la refurtiva da un ricettatore. Sabbiese chiederà ad Angelo di poterlo aiutare solo con il lavoro da elettricista senza più delinquere.

Ma proprio durante questo suo momento di redenzione, la polizia arriverà a lui. Eduardo infatti nel corso della rapina è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza insieme ai suoi complici. Michele alla radio farà una ramanzina a Micaela per il suo comportamento non appropriato e la ragazza si sfogherà con Samuel estremamente distratto a causa della preparazione della cena del martedì grasso a caffè Vulcano.