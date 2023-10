Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera campana, Un posto al sole, trasmessa su Rai 3 a partire dalle ore 20:50 circa, tutti i giorni da lunedì al venerdì. Le anticipazioni degli episodi che andranno in onda dal 23 al 28 ottobre 2023 annunciano che Manuela deciderà di dimenticare Niko, lasciandosi andare con Costabile.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate anche sul piano ideato da Marina per fermare Lara, sulla lite fra Michele e un ascoltatore della radio, sulla decisione di Viola di raccontare la verità al marito, sulla volontà di Renato e Raffaele di impedire ad Otello di fare una stupidaggine e sull'intenzione della famiglia Crovi di non partecipare al matrimonio di Rossella.

Ferri si confida con Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci segnalano che Manuela sarà molto triste nello scoprire che la sua vita si è ridotta allo studio, alla casa e nel fare la babysitter. Il dispiacere della giovane aumenterà quando scoprirà che Niko è uscito con un'altra ragazza. Ferita, Manuela deciderà di dare una svolta alla sua vita, uscendo con Costabile Altieri. Dopo essere stata con lui, la ragazza si convincerà di essere riuscita a superare il blocco emotivo che la faceva soffrire. Marina sarà sempre più decisa a proseguire il folle piano che ha ideato contro Lara. Dopo aver parlato con Filippo, Ferri si renderà conto di quanto sia cambiato. Temendo di poter perdere Tommaso, Roberto chiederà a Marina di abbandonare i suoi folli propositi.

Alla fine, Marina sarà costretta a cedere alle condizioni di Lara. Quello che la dark lady non sa, però, è che una nuova scoperta sta per rovinare tutti i suoi piani definitivamente.

Luca decide di raccontare la verità a Giulia

Filippo consiglierà a Michele di usare un tono più carino con il pubblico in radio. Il giornalista accetterà anche se l'intervento ruvido di un ascoltatore lo metterà a dura prova.

L'episodio porterà Filippo e il giornalista a scontrarsi nuovamente sulla gestione della radio. Viola deciderà di raccontare ad Eugenio tutta la verità in modo da poter vivere la sua storia con Damiano alla luce del sole. Nel frattempo, quest'ultimo escogiterà una finta soffiata per incastrare il clan, mettendosi in pericolo.

Luca deciderà di raccontare a Giulia della sua malattia, scrivendolo sulle pagine di un diario da farle leggere. L'uomo teme in realtà di poter diventare col tempo soltanto un peso per la sua compagna. Ignorando la sua età anagrafica, Otello deciderà di recarsi ad Indica in moto. Raffaele e Renato non saranno d'accordo con la sua decisione ed escogiteranno un piano per impedire all'amico di partire in motocicletta.

Rossella sarà molto rammaricata nello scoprire che nessun rappresentante della famiglia Crovi intende partecipare al suo matrimonio. Massaro sarà costretto ad affrontare le condizioni vessatorie che Bice gli ha imposto nel corso della loro separazione.