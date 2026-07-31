Le anticipazioni della soap turca Forbidden fruit che vanno dal3 al 7 agosto, ci segnalano che un nuovo imprenditore verrà in aiuto della Argun per risolevarne le sorti. La crisi della società creerà diversi dissidi fra i vecchi azionisti. Yildiz deciderà di prendere la sua vita in mano, cercando un nuovo amore ed una nuova abitazione. Alla fine s'invaghirà di un uomo fidanzato che però sembrerà ricambiare i suoi sentimenti.

La Argun sta fallendo

A distanza di tre mesi dalla morte di Halit, la Argun verserà in condizioni economiche molto critiche.

L'unico modo per salvare l'azienda ķsarà proporre la fusione con un'altra Holding più facoltosa. La scelta ricadrà sulla Kuyu Holding di proprietà dell'imprenditore Adana Hasa Ali, detto il Preidente. Molti soci non saranno d'accordo e non avranno problemi a manifestare il proprio disaccordo. A quel punto, Sahika deciderà di allearsi con Mert per costringere Ender ad accettare l'accordo con Adana Hasa Ali anche si è sempre opposto strenuamente.

Alla fine, l'accordo verrà stipulato e la Argun e la Kuyu Holdings diventeranno un'unica società. Per celebrare l"evento, Hasan Ali organizzerà una grande cena per tutti i soci. Ender, Sahika, Zehar e Mert parteciperanno alla serata. Ender non apprezzerà l'atmosfera della cena ed inizierà a pensare che Hasan non sia adatto a rappresentare la loro azienda.

Mert si avvicinerà a Sahika dopo che Zehra si rifiuterà di cedergli le sue quote societarie.

Yildiz vorrebbe sposarsi

Dopo aver tentato inutilmente di trovare lavoro, Yildiz prenderà seriamente in considerazione l'idea di sposarsi nuovamente. Per mettere in pratica il suo piano per trovare un nuovo marito, la donna chiederà aiuto ad Asuman, Caner, Emir Rukiye.

Grazie ai suoi amci, Yildiz valuterà diversi pretendenti pur non rimanendo colpita da nessuno. Le cose cambieranno quando incontrerà Catagay, un'affascinante scapolo dell'alta societa che le farà perdere completamente la testa.

Nel frattempo, la donna si metterà alla ricerca di una casa, finendo per trovarne una nello stesso palazzo in cui vive Catagay. Lì, Yildiz scoprirà che l'uomo è fidanzato con una certa Selin. La relazione dell'uomo però finirà poco dopo ed Yildiz si ritroverà a doverlo consolare.