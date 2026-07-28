Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole che andranno in onda dal 3 al 7 agosto ci segnalano che Anna avrà un acceso faccia a faccia con Gianluca. Niko sarà costretto ad affrontare la delicata situazione che st vivendo il figlio Jimmy, mentre il barone Cotugno sarà sempre più intenzionato a conquistare i favori di Bice, ignorando completamente Massaro. Clara sarà distrutta nello scoprire che Eduardo non è stato sincero con lei. Infine, Marina dovrà arrendersi all'idea che Roberto potrebbe farsi nuovamente ammaliare da Greta e allontanarsi defintivamente da lei.

Anna affronta Gianluca

Alberto dovrà trovare un modo per comunicare a Frderico che Gianluca non partirà con loro in vacanza. Dopo varie riflessioni, il Palladini spiegherà al figlio perchè il fratelloha deciso di non partecipare alla consueta vacanza di famiglia. Inaspettatamente Anna deciderà di affrontare Gianluca faccia a faccia.

Niko e Manuela informeranno i familiari del responso del questionario del psicologo. Nel frattempo, Jimmy ritroverà la voglia di trascorrere del tempo insieme ai suoi coetanei. Niko verrà a sapere dei progressi del figlio e avrà qualche titubanza a rivelargli che a settembre dovrà intraprendere un percorso di psicoterapia.

Il barone alla conquista di Bice

Guido e Mariella partiranno in vacanza insieme a Bice e Massaro.

L'idillio fra le due coppie però durerà poco a causa dell'arrivo inaspettato del barone Cotugno, deciso a conquistare Bice. Le avances dell'uomo faranno scatenare la gelosia di Massaro. Alla fine i due uomini finiranno per sfidarsi a duello sotto gli occhi divertiti di Bice che si sentirà molto lusingata all'idea che due uomini si contendono il suo cuore.

I condomini vanno in vacanza

Manuel continuerà a voler trascorrere del tempo con lo zio Eduardo, mentre Clara inizierà a sospettare che Rosa le nasconda qualcosa. Determinata a scoprire la verità, la donna chiederà spiegazioni alla cognata, scoprendo un tradimento di Eduardo. Luca sarà costretto ad affrontare un nuovo peggioramento della sua malattia, per la disperazione di Giulia.

La Giordano dovrà accettare l'idea che Stefano non è riuscito a riconquistare Greta che sembra essere riuscita ad ammaliare nuovamente Ferri. Infine, Raffaele saluterà molti abitanti di palazzo Palladini in partenza per le vacanze estive.