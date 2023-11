Sono tanti i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne ad aver abbandonato il programma nelle ultime registrazioni: Elena, ad esempio, lo scorso 31 ottobre ha deciso di lasciare il dating-show dopo una furiosa lite con Tina e i dubbi di Maurizio sul loro futuro in coppia. Quando la dama ha lasciato il backstage a riprese ancora in corso, le anticipazioni fanno sapere che il cavaliere Laudicino l'ha seguita e non ha fatto più rientro: è stata Maria De Filippi ad informare il pubblico dell'addio dell'ex di Gemma al parterre.

Aggiornamenti dagli studi di U&D

Nel corso dell'ultima registrazione di U&D del 31 ottobre, sia Elena che Maurizio hanno lasciato il programma.

Questo è lo spoiler più spiazzante che è trapelato dagli studi Elios al termine delle riprese che si sono svolte il giorno di Halloween e che devono ancora essere trasmesse su Canale 5.

La dama veniva già da una furiosa litigata con Tina, tant'è che martedì scorso non ha più retto la pressione e ha deciso di dire addio al Trono Over.

Chi ha assistito all'ultima puntata che Maria De Filippi ha condotto (e che presumibilmente andrà in onda attorno alla metà di novembre), racconta che Di Brino ha reagito male anche ad alcuni comportamenti del cavaliere che sta frequentando da circa un mese.

La mossa che spiazza il pubblico di U&D

Vedendo Maurizio dubbioso sul futuro della loro conoscenza (lui si è detto favorevole ad incontrare anche altre signore lontano dalle telecamere, chiarendo di non avere un rapporto esclusivo in corso), Elena ha sbottato.

Le anticipazioni dell'ultima registrazione di U&D, dunque, fanno sapere che la dama ha comunicato a Maria la sua intenzione di lasciare definitivamente il programma.

Quando la conduttrice ha proposto a Di Brino di rimanere fino alla fine delle riprese di quel giorno, gli opinionisti sono intervenuti chiedendo che andasse via subito, rimanendo coerente con la sua scelta.

La protagonista del Trono Over, dunque, ha raggiunto il backstage ma Laudicino ha riservato ai presenti un altro colpo di scena.

Come raccontano le persone che erano in studio lo scorso 31 ottobre, Maurizio ha seguito Elena dietro le quinte e non ha più fatto ritorno.

I tanti ritiri nel parterre di U&D

Mentre era ancora in corso la registrazione che il pubblico di Canale 5 potrà vedere tra qualche settimana, la presentatrice di U&D ha preso parola per informare tutti i presenti del fatto che Maurizio ha deciso di lasciare il programma insieme ad Elena.

A poco più di un mese dall'inizio della loro discussa conoscenza, la dama e il cavaliere hanno scelto di abbandonare il Trono Over e di provare a frequentarsi fuori.

I fan si chiedono se in futuro si avranno notizie sulla "coppia" (magari tramite una loro ospitata), ma al momento non si sa se Di Brino e Laudicino sono disposti a tornare agli Elios per aggiornare i curiosi sul loro legame.

Nei giorni scorsi, però, il parterre ha subito altre due "defezioni": hanno lasciato la trasmissione sia Gero Natale che Ermes Faccioli, due cavalieri poco intraprendenti secondo le dame e gli opinionisti.